Εξαρθρώθηκαν σπείρες αρχαιοκάπηλων, με αρχηγικό μέλος εν ενεργεία στρατιωτικό: «Jogging», «γυμναστική» και «θαύμα» οι κωδικές ονομασίες για τη δράση τους

»: αναφέρονταν στον τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες έρευνες και λαθρανασκαφές, όπως ανιχνευτές μετάλλων και μηχανήματα διασκόπησης εδάφους.»: παρέπεμπε στην προετοιμασία του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού, ιδίως των ανιχνευτών μετάλλων.»: χρησιμοποιούνταν για τα αρχαία νομίσματα.αναφέρονταν σε ασημένια και χρυσά αρχαία νομίσματα σε καλή κατάσταση, τα οποία παρουσίαζαν σημαντική εμπορική αξία.»: χρησιμοποιούνταν για την ανεύρεση αρχαίων μνημείων μεγάλης αξίας.Κοινό χαρακτηριστικό των δύο οργανώσεων ήταν η κατοχή και εκτεταμένη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού ανίχνευσης μετάλλων και διασκόπησης εδάφους, τον οποίο τα μέλη τους χειρίζονταν με ιδιαίτερη εξοικείωση.Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλά αντικείμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ των οποίων πλήθος αρχαίων νομισμάτων, χάλκινο σύμπλεγμα ιππέα με άλογο, τμήματα χάλκινων καμπανών, μεταλλικά αντικείμενα, όπως δακτύλιοι, πόρπες, περόνες, λαβές αγγείων και διακοσμητικά εξαρτήματα, μολύβδινα αντικείμενα, τμήματα πήλινων αγγείων και αμφορέων, κεραμικά όστρακα με διακόσμηση, τμήμα ακροκέραμου, καθώς και 4 μαρμάρινα τμήματα αρχιτεκτονικών μελών και λίθινο τμήμα αρχιτεκτονικής διακόσμησης.- 24 ανιχνευτές μετάλλων, 11 πηνία ανίχνευσης μετάλλων και ανταλλακτική κεφαλή ανιχνευτή μετάλλων,- 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, εντός ενσωματωμένης θήκης με εξάρτηση ώμων,- Ένα μηχάνημα πλήρους καταγραφής υπεδάφους και φορητός τρισδιάστατος σαρωτής εδάφους,- Ένα γεωφυσικό σύστημα, αποτελούμενο από τρεις κεραίες, μία ρόδα και μία οθόνη, εντός μεταλλικού κυτίου, καθώς και γεωφυσικός ανιχνευτής καταγραφής δεδομένων,- 5 ραβδοσκοπικά ή αποστατικά μηχανήματα και ραντάρ με οθόνη,- 2 ανιχνευτές κρυφών καμερών και πομπών,- 7 μετασχηματιστές και 5 μπαταρίες εντός μεταλλικών κυτίων, καθώς και μία συσκευή UPS,φορητό GPS χειρός και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone),- 8 φτυάρια, 16 αξίνες, 2 δράπανα και 2 γεννήτριες βενζίνης,- 3 λοστοί, σκαλιστήρι, τσεκούρι, πριόνι, τσαλοκόφτης, λειαντήρας και μιστρί-μαχαίρι,ξύλινο στυλιάρι με προσαρτημένο σπασμένο μεταλλικό εξάρτημα και τεμάχιο σχοινιού,- 3 Ι.Χ. επιβατηγά αυτοκίνητα,- 8 κινητά τηλέφωνα, 3 φορητοί ασύρματοι πομποδέκτες και κεραία ασυρμάτων,ραδιοενισχυτής ήχου με 3 βέργες,- 5 μπλοκ ιδιόχειρων σημειώσεων και 2 φάκελοι που περιείχαν χάρτες και ιδιόχειρες σημειώσεις,- 7 φύλλα χαρτιού με αναγραφόμενους αριθμούς συχνοτήτων,- 2 ζευγάρια κυάλια, φακός κεφαλής με ταινία και μπαταρία, φακός και προβολέας που λειτουργεί με πρίζα,- Έναζευγάρι ακουστικά, μαύρη τσάντα, η οποία περιείχε 5 πλαστικούς σωλήνες για την ανίχνευση μετάλλων,χρηματοκιβώτιο,- Το χρηματικό ποσό των 11.130 ευρώ και 875 τουρκικές λίρες, 3 χρυσές λίρες, χρυσό δαχτυλίδι,-3 κυνηγετικά όπλα, αεροβόλο πιστόλι, αμπούλα πεπιεσμένου αέρα για τη λειτουργία του και ξιφολόγχη.δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, η απώλεια του οποίου είχε δηλωθεί.Εκτός από τα παραπάνω εντοπίστηκαν και αντικείμενα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ως προς τη φύση τους και την υπαγωγή τους στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, μεταξύ των οποίων 5 βλήματα φυσιγγίων, 7 μολύβδινα βόλια, 41 νομίσματα, 10 νομίσματα με οπή ανάρτησης, 5 δισκοειδή αντικείμενα με κρίκο ανάρτησης, 11 μεταλλικά αντικείμενα και 21 «άσπρα» νομίσματα, εκ των οποίων 2 με οπή ανάρτησης.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.