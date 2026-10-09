Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός που είχε εξαφανιστεί στον Όλυμπο
Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός που είχε εξαφανιστεί στον Όλυμπο
Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θέση Μαυρόλακκος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων
Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον 46χρονο πεζοπόρο από το Ισραήλ, Άμι Γιόγκεβ, ο οποίος αγνοούνταν εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες στον Όλυμπο.
Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θέση Μαυρόλακκος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τη σορό του 46χρονου βρήκε ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή, σύμφωνα με το thestival.gr.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρσή του από το δύσβατο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ομάδες της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής.
Ο Άμι Γιόγκεβ είχε επικοινωνήσει για τελευταία φορά με τους δικούς του ανθρώπους την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, λέγοντάς τους ότι βρισκόταν στον Όλυμπο.
Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, χάθηκαν τα ίχνη του. Η οικογένειά του προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, χωρίς αποτέλεσμα, και τελικά απευθύνθηκε στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.
Η πρεσβεία ενημέρωσε την ΕΛΑΣ και οι διαδικασίες αναζήτησης ξεκίνησαν μέσω του Αστυνομικού Τμήματος Δίου-Ολύμπου.
Το πρώτο στοιχείο που εντοπίστηκε ήταν το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με το οποίο ο 46χρονος είχε ταξιδέψει από την Αθήνα. Το όχημα βρέθηκε σταθμευμένο στο Λιτόχωρο.
Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες στις δύσβατες περιοχές του βουνού, με τη συμμετοχή πυροσβεστών και τη χρήση drones, όποτε το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες.
Στην προσπάθεια εντοπισμού του συμμετείχε και η ορειβατική κοινότητα, με φωτογραφίες και πληροφορίες για τον αγνοούμενο να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχαν συγκεντρωθεί, ο 46χρονος είχε θεαθεί για τελευταία φορά στην περιοχή ανάμεσα στα καταφύγια «Σπήλιος Αγαπητός» και «Κάκαλος».
Όταν εξαφανίστηκε, φορούσε κλειστά σανδάλια, χακί παντελόνι και φλις ζακέτα με κουκούλα, πάνω από κοντομάνικη μπλούζα.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θέση Μαυρόλακκος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τη σορό του 46χρονου βρήκε ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή, σύμφωνα με το thestival.gr.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρσή του από το δύσβατο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ομάδες της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής.
Ο Άμι Γιόγκεβ είχε επικοινωνήσει για τελευταία φορά με τους δικούς του ανθρώπους την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, λέγοντάς τους ότι βρισκόταν στον Όλυμπο.
Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, χάθηκαν τα ίχνη του. Η οικογένειά του προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, χωρίς αποτέλεσμα, και τελικά απευθύνθηκε στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.
Η πρεσβεία ενημέρωσε την ΕΛΑΣ και οι διαδικασίες αναζήτησης ξεκίνησαν μέσω του Αστυνομικού Τμήματος Δίου-Ολύμπου.
Το πρώτο στοιχείο που εντοπίστηκε ήταν το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με το οποίο ο 46χρονος είχε ταξιδέψει από την Αθήνα. Το όχημα βρέθηκε σταθμευμένο στο Λιτόχωρο.
Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες στις δύσβατες περιοχές του βουνού, με τη συμμετοχή πυροσβεστών και τη χρήση drones, όποτε το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες.
Στην προσπάθεια εντοπισμού του συμμετείχε και η ορειβατική κοινότητα, με φωτογραφίες και πληροφορίες για τον αγνοούμενο να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχαν συγκεντρωθεί, ο 46χρονος είχε θεαθεί για τελευταία φορά στην περιοχή ανάμεσα στα καταφύγια «Σπήλιος Αγαπητός» και «Κάκαλος».
Όταν εξαφανίστηκε, φορούσε κλειστά σανδάλια, χακί παντελόνι και φλις ζακέτα με κουκούλα, πάνω από κοντομάνικη μπλούζα.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
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