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Νεκρός 49χρονος που έπεσε από σκαλωσιά στις Σέρρες
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Νεκρός Νοσοκομείο Τραυματίας

Νεκρός 49χρονος που έπεσε από σκαλωσιά στις Σέρρες

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κάτω Καμήλας Γιώργος Καραστεργίου εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του 49χρονου, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών

Νεκρός 49χρονος που έπεσε από σκαλωσιά στις Σέρρες
Την τελευταία του πνοή άφησε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ένας 49χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από σκαλωσιά στην περιοχή της Κάτω Καμήλας.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, καθώς είχε υποστεί βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι, σύμφωνα με το lionnews.gr. Ο 49χρονος εκτελούσε εργασίες ενώ βρισκόταν πάνω σε σκαλωσιά, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον τραυματία σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Μιλώντας στο infonews24.gr, ο πρόεδρος της κοινότητας Κάτω Καμήλας Γιώργος Καραστεργίου εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του 49χρονου, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών: «Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας δύο παιδιών. Η είδηση του θανάτου του 49χρονου βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική μας κοινωνία. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και στους οικείους του».

Την υπόθεση έχουν αναλάβει πλέον οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διενεργούν έρευνα για να διαλευκανθούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό εργατικό δυστύχημα.

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