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Ηλικιωμένος οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και προσέκρουσε σε επτά αυτοκίνητα στον Πύργο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος Ατύχημα Ηλικιωμένοι

Ηλικιωμένος οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και προσέκρουσε σε επτά αυτοκίνητα στον Πύργο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Εκτεταμένες υλικές ζημιές στην οδό Υψηλάντου

Ηλικιωμένος οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και προσέκρουσε σε επτά αυτοκίνητα στον Πύργο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (9/10) στο κέντρο του Πύργου, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε διαδοχικά σε περίπου επτά οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Υψηλάντου, με τον ηλικιωμένο οδηγό να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews, ο οδηγός φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του. Το αυτοκίνητο ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, προσκρούοντας σε περίπου επτά οχήματα και προκαλώντας σημαντικές φθορές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας βρέθηκαν στην περιοχή, καταγράφοντας το περιστατικό και τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται, ενώ η ξαφνική αδιαθεσία που φέρεται να αισθάνθηκε ο ηλικιωμένος εξετάζεται ως πιθανή αιτία της απώλειας ελέγχου του οχήματος.

Ηλικιωμένος οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και προσέκρουσε σε επτά αυτοκίνητα στον Πύργο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ηλικιωμένος οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και προσέκρουσε σε επτά αυτοκίνητα στον Πύργο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
5 ΣΧΟΛΙΑ

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