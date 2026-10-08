Κρήτη: Άρπαξαν από 90χρονη 15.000 ευρώ, πήραν μέχρι και το πιεσόμετρο

Μια 90χρονη στην Κρήτη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, όπου της είπαν ότι το σπίτι της είχε ραδιενέργεια

Νέα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένου ανθρώπου καταγράφηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, με θύμα μια 90χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έχασε περίπου 15.000 ευρώ, καθώς και πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα.



Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της και παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Για να την πείσουν, φέρεται να χρησιμοποίησαν το πρόσχημα ότι στο σπίτι υπήρχε κίνδυνος που συνδεόταν με ραδιενέργεια.



Η ηλικιωμένη δέχθηκε διαδοχικές τηλεφωνικές κλήσεις και, χωρίς να αντιληφθεί την παγίδα, ακολούθησε τις οδηγίες που της έδωσαν.



Οι άγνωστοι φέρεται να της ζήτησαν να συγκεντρώσει χρήματα και αντικείμενα αξίας και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από την κατοικία της. Η 90χρονη υπάκουσε, αφήνοντας στο σημείο περίπου 15.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας.



Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε, ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες πέρασε από το σημείο. Ο άντρας που επέβαινε σε αυτό φέρεται να πήρε τη σακούλα και να απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα.



Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις Αρχές και βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ αναζητούνται στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.



Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στα περιστατικά τηλεφωνικών απατών με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, με τους δράστες να χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα προκειμένου να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και αντικείμενα αξίας.