Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Η μεγάλη παρεξήγηση οδηγών και τροχονόμων στο δρόμο...
Η αποθήκευση της άδειας οδήγησης στο wallet του κινητού δεν αρκεί από μόνη της για τον έλεγχο. Εκει στη μέση του δρόμου και του ελέγχου γίνεται η παρεξήγηση μεταξύ οδηγών και ανθρώπων της Τροχαίας...
Έχουμε το δίπλωμα αποθηκευμένο στο κινητό μας και θεωρούμε -και σωστά- ότι είμαστε καλυμμένοι. Όταν, όμως, φτάνει η στιγμή του ελέγχου από την Τροχαία, μας ζητείται να ανοίξου με την εφαρμογή Gov.gr Wallet ή να δείξουμε τη φυσική άδεια οδήγησης. Εκεί αρχίζουν οι απορίες και ο εκνευρισμός: αφού το έγγραφο βρίσκεται ήδη στο ψηφιακό πορτοφόλι, γιατί δεν αρκεί να το δείξουν; Επίσημο ψηφιακό έγραφο δεν είναι; Είναι...
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr