Η μεγάλη παρεξήγηση οδηγών και τροχονόμων στο δρόμο...

Έχουμε το δίπλωμα αποθηκευμένο στο κινητό μας και θεωρούμε -και σωστά- ότι είμαστε καλυμμένοι. Όταν, όμως, φτάνει η στιγμή του ελέγχου από την Τροχαία, μας ζητείται να ανοίξου με την εφαρμογή Gov.gr Wallet ή να δείξουμε τη φυσική άδεια οδήγησης. Εκεί αρχίζουν οι απορίες και ο εκνευρισμός: αφού το έγγραφο βρίσκεται ήδη στο ψηφιακό πορτοφόλι, γιατί δεν αρκεί να το δείξουν; Επίσημο ψηφιακό έγραφο δεν είναι; Είναι...







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