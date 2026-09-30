Η μεγάλη παρεξήγηση οδηγών και τροχονόμων στο δρόμο...
ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη παρεξήγηση οδηγών και τροχονόμων στο δρόμο...

Η αποθήκευση της άδειας οδήγησης στο wallet του κινητού δεν αρκεί από μόνη της για τον έλεγχο. Εκει στη μέση του δρόμου και του ελέγχου γίνεται η παρεξήγηση μεταξύ οδηγών και ανθρώπων της Τροχαίας...

Η μεγάλη παρεξήγηση οδηγών και τροχονόμων στο δρόμο...
UPD:

Έχουμε το δίπλωμα αποθηκευμένο στο κινητό μας και θεωρούμε -και σωστά- ότι είμαστε καλυμμένοι. Όταν, όμως, φτάνει η στιγμή του ελέγχου από την Τροχαία, μας ζητείται να ανοίξου με την εφαρμογή Gov.gr Wallet ή να δείξουμε τη φυσική άδεια οδήγησης. Εκεί αρχίζουν οι απορίες και ο εκνευρισμός: αφού το έγγραφο βρίσκεται ήδη στο ψηφιακό πορτοφόλι, γιατί δεν αρκεί να το δείξουν; Επίσημο ψηφιακό έγραφο δεν είναι; Είναι...



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UPD:

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