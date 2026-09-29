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Αττική Οδός: Συνελήφθη χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένος - Του ειχαν πάρει το δίπλωμα για 2.005 ημέρες
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Συνελήφθη χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένος - Του ειχαν πάρει το δίπλωμα για 2.005 ημέρες

Ο έλεγχος ξεκίνησε επειδή δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, όμως όσα ακολούθησαν αποκάλυψαν μία πολύ σοβαρότερη υπόθεση: δίπλωμα αφαιρεμένο για 2.005 ημέρες, δύο θετικές μετρήσεις αλκοόλ και προηγούμενη σύλληψη, μόλις επτά μήνες νωρίτερα, με ακόμα υψηλότερες τιμές.

Αττική Οδός: Συνελήφθη χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένος - Του ειχαν πάρει το δίπλωμα για 2.005 ημέρες
UPD:

Μια φαινομενικά συνηθισμένη παράβαση στην Αττική Οδό ήταν αρκετή για να ξετυλιχθεί μια υπόθεση με ιδιαίτερα βαρύ ιστορικό.

Ολα συνέβησαν το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου 2026, στο 20,7ο χιλιόμετρο της Αττικής Οδού, στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο.

Ήταν περίπου 18:30, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού σταμάτησαν για έλεγχο έναν 49χρονο οδηγό ΙΧ. Η αρχική αιτία ήταν απλή: ο οδηγός δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

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