Αττική Οδός: Συνελήφθη χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένος - Του ειχαν πάρει το δίπλωμα για 2.005 ημέρες

Μια φαινομενικά συνηθισμένη παράβαση στην Αττική Οδό ήταν αρκετή για να ξετυλιχθεί μια υπόθεση με ιδιαίτερα βαρύ ιστορικό.

Ολα συνέβησαν το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου 2026, στο 20,7ο χιλιόμετρο της Αττικής Οδού, στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο.

Ήταν περίπου 18:30, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού σταμάτησαν για έλεγχο έναν 49χρονο οδηγό ΙΧ. Η αρχική αιτία ήταν απλή: ο οδηγός δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Κλείσιμο



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ









