Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Φθινόπωρο στο σπίτι: Οι συσκευές που κάνουν το καθάρισμα παιχνιδάκι
Φθινόπωρο στο σπίτι: Οι συσκευές που κάνουν το καθάρισμα παιχνιδάκι
Τα παράθυρα ανοίγουν για να μπει ο δροσερός αέρας, τα πρώτα ζεστά ροφήματα επιστρέφουν στην καθημερινότητα και το σπίτι αποκτά ξανά εκείνη τη θαλπωρή, που τόσο μας έλειψε τους καλοκαιρινούς μήνες.
Sponsored Content
Μαζί με το φθινόπωρο επιστρέφει και η γνώριμη ανάγκη για περισσότερη καθαριότητα. Φύλλα, χώμα, σκόνη και μικρά υπολείμματα μεταφέρονται εύκολα στο εσωτερικό, ενώ οι περισσότερες ώρες στο σπίτι σημαίνουν περισσότερες… αφορμές για καθάρισμα.
Ευτυχώς, το καθημερινό συμμάζεμα δεν χρειάζεται να γίνει αγγαρεία. Μια σύγχρονη ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αναλάβει τη δύσκολη δουλειά, ενώ οι σκούπες στικ και οι σκούπες ρομπότ σου δίνουν την ελευθερία να καθαρίσεις γρήγορα και εύκολα κάθε γωνιά. Το μυστικό είναι να βρεις τη συσκευή, που ταιριάζει στον δικό σου ρυθμό και να αφήσεις την τεχνολογία να κάνει το καθάρισμα λίγο πιο απλό.
Όταν το σπίτι ζητά μια φθινοπωρινή ανανέωση
Με την αλλαγή της εποχής, αλλάζει σιγά-σιγά και η ζωή μέσα στο σπίτι. Τα χαλιά επιστρέφουν στα πατώματα, οι ζεστές κουβέρτες βρίσκουν ξανά τη θέση τους στον καναπέ και τα παράθυρα και οι πόρτες ανοίγουν συχνότερα, φέρνοντας μαζί τους λίγη από τη σκόνη και τη βρωμιά του δρόμου. Ευτυχώς, δεν χρειάζεται κάθε φορά να αφιερώνεις ώρες για να επαναφέρεις την τάξη. Οι σκούπες νέας γενιάς μπορούν να γίνουν ο καθημερινός σου σύμμαχος για να «φρεσκάρεις» τους χώρους που το χρειάζονται και να απολαμβάνεις ένα σπίτι καθαρό και περιποιημένο κάθε μέρα.
Η κλασική ηλεκτρική σκούπα: το βαρύ πυροβολικό
Όταν μιλάμε για ολοκληρωμένο καθάρισμα, η κλασική ηλεκτρική σκούπα παραμένει μια σταθερή αξία. Προσφέρει ισχυρή απορρόφηση και είναι ιδανική όταν θέλεις να ασχοληθείς πιο σχολαστικά με τα πατώματα, τα χαλιά και τις μεγαλύτερες επιφάνειες του σπιτιού. Είναι η συσκευή που βγάζεις όταν έρχεται η ώρα για το εβδομαδιαίο καθάρισμα, αλλά μπορεί εξίσου εύκολα να γίνει ο καθημερινός σου σύμμαχος. Τα διαφορετικά εξαρτήματα που διαθέτουν πολλά μοντέλα βοηθούν να φτάσεις σε δύσκολα σημεία, κάτω από έπιπλα ή στις γωνίες όπου η σκόνη έχει την κακή συνήθεια να… κρύβεται.
Miele Σκούπα Με Σακούλα Standard Flex Guard M1: Κάνε το καθημερινό καθάρισμα πιο εύκολο και αποτελεσματικό με την Miele Standard Flex Guard M1, μια ισχυρή ηλεκτρική σκούπα που απομακρύνει αξιόπιστα τη σκόνη και τα υπολείμματα από δάπεδα, χαλιά και έπιπλα. Στην καρδιά της βρίσκεται η σακούλα HyClean Pure 2.0 Large Size, με χωρητικότητα 4,5Lt, ώστε να μπορείς να καθαρίζεις για περισσότερο χρόνο χωρίς να χρειάζεται συχνό άδειασμα.
Παράλληλα, το φίλτρο AirClean φροντίζει τον αέρα που επιστρέφει στον χώρο, συγκρατώντας τα σωματίδια και συμβάλλοντας σε μια πιο καθαρή ατμόσφαιρα. Και επειδή κάθε επιφάνεια έχει τις δικές της ανάγκες, η Miele Standard Flex Guard M1 συνοδεύεται από τα απαραίτητα εξαρτήματα, για να μπορείς να φτάνεις εύκολα σε διαφορετικά σημεία και να ολοκληρώνεις το καθάρισμα γρήγορα και αποτελεσματικά.
Σκούπα στικ: η ευκολία που θέλεις κάθε μέρα
Αν υπάρχει μία συσκευή που έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το καθημερινό καθάρισμα, αυτή είναι η σκούπα στικ. Λεπτή, ευέλικτη και εύκολη στη χρήση, μπορεί να βρίσκεται διαρκώς διαθέσιμη, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να οργανώσεις ολόκληρη επιχείρηση καθαρισμού.
Έπεσαν ψίχουλα μετά το πρωινό; Θέλεις να καθαρίσεις γρήγορα το χολ μετά από μια βόλτα; Ο σκύλος άφησε λίγα… σουβενίρ στο χαλί; Η σκούπα στικ είναι έτοιμη να αναλάβει. Χάρη στον πιο ευέλικτο σχεδιασμό της, κινείται εύκολα ανάμεσα στα έπιπλα και σου επιτρέπει να καθαρίζεις ακριβώς εκεί που χρειάζεται, χωρίς περιττή προσπάθεια.
Bosch Σκούπα Stick Επαναφ/μενη BBS931PET Unlimited 9 ProAnimal: Το καθάρισμα γίνεται πιο εύκολο όταν δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι καλώδια, πρίζες και περιορισμούς. Η Bosch BBS931PET σου προσφέρει την ελευθερία να κινηθείς σε κάθε χώρο του σπιτιού και να αντιμετωπίσεις γρήγορα τη σκόνη, τα ψίχουλα και τα καθημερινά… απρόοπτα. Με μία πλήρη φόρτιση, προσφέρει έως και 60 λεπτά αυτονομίας, ώστε να έχεις αρκετό χρόνο για να φροντίσεις περισσότερους χώρους χωρίς διακοπές.
Και όταν έρθει η στιγμή να αδειάσεις το δοχείο σκόνης, η διαδικασία γίνεται πανεύκολη: με ένα απλό «κλικ», το περιεχόμενο απομακρύνεται χωρίς να χρειάζεται να έρθεις σε επαφή μαζί του. Θέλεις ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία; Η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον αποσπώμενης μπαταρίας (πωλείται ξεχωριστά) σου επιτρέπει να παρατείνεις τον χρόνο λειτουργίας και να προσαρμόσεις τη σκούπα στις δικές σου ανάγκες.
Σκούπα ρομπότ: το καθάρισμα που γίνεται μόνο του
Υπάρχουν εκείνες οι δουλειές του σπιτιού που θα ήθελες απλώς… να εξαφανίζονται από τη λίστα σου. Το σκούπισμα είναι μία από αυτές και εδώ οι σκούπες ρομπότ έχουν πραγματικά τον πρώτο λόγο. Τις προγραμματίζεις και αναλαμβάνουν να κινηθούν στον χώρο, να μαζέψουν τη σκόνη και τα καθημερινά σκουπιδάκια, ενώ εσύ μπορείς να ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο.
Είναι πολύ πρακτικές για την καθημερινή συντήρηση του σπιτιού, αφού μπορούν να λειτουργούν τακτικά και να διατηρούν τα πατώματα καθαρά χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεσαι συνεχώς από πάνω τους, ειδικά αν έχεις κατοικίδια. Κάποια μοντέλα διαθέτουν ακόμη πιο εξελιγμένες λειτουργίες πλοήγησης και χαρτογράφησης, ώστε να κινούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια στον χώρο.
Bosch Σκούπα ρομπότ Spotless Advanced+ BCRD2W: Άφησε το καθάρισμα… στα χέρια της τεχνολογίας με τη Bosch Spotless, τη σκούπα ρομπότ που αναλαμβάνει να διατηρεί το σπίτι σου καθαρό, ενώ εσύ χαλαρώνεις. Με αυτονομία έως 2,5 ώρες και ισχυρή αναρρόφηση 11.000Pa, κινείται στους χώρους σου και απομακρύνει αποτελεσματικά σκόνη, ψίχουλα και καθημερινά υπολείμματα.
Η Carbon Power Brush, με τις πυκνές ίνες της, προσαρμόζεται στις ανάγκες διαφορετικών δαπέδων και συμβάλλει σε έναν πιο ολοκληρωμένο καθαρισμό. Και για να ξέρει πάντα πού βρίσκεται και πώς να κινηθεί, το σύστημα Smart Vision συνδυάζει αισθητήρες υπερύθρων και LiDAR, πραγματοποιώντας σάρωση 360° για ακριβή χαρτογράφηση και ομαλή πλοήγηση ανάμεσα στα έπιπλα και τα εμπόδια. Όσο για την καθημερινή χρήση, γίνεται ακόμη πιο απλή χάρη στο αποσπώμενο δοχείο σκόνης 0,4Lt, που επιτρέπει εύκολο άδειασμα όταν χρειάζεται. Κι επειδή η έξυπνη τεχνολογία είναι για να σου λύνει τα χέρια, μπορείς να παρακολουθείς και να διαχειρίζεσαι τη λειτουργία της Bosch Spotless από το smartphone σου μέσω της εφαρμογής Home Connect.
Ποια να διαλέξεις;
Δεν χρειάζεται να διαλέξεις μόνο μία, αν και καταλαβαίνουμε πως δεν χωράνε όλες στο ντουλάπι. Αν θέλεις σιγουριά και δύναμη για τα βαριά καθαρίσματα της σεζόν, η κλασική ηλεκτρική σκούπα είναι ακλόνητη επιλογή. Αν θέλεις κάτι πρόχειρο και γρήγορο για την καθημερινότητα, η σκούπα στικ θα γίνει ο καλύτερός σου συνεργάτης.
Κι αν σε ενοχλεί η ιδέα του καλωδίου και θέλεις ελευθερία κινήσεων σε όλο το σπίτι, η σκούπα ρομπότ, θα σου λύσει τα χέρια χωρίς δεύτερη σκέψη. Το σίγουρο είναι πως με τη σωστή συσκευή στο πλευρό σου, το καθάρισμα γίνεται κάτι που τελειώνεις πριν καν προλάβεις να το σκεφτείς πολύ. Έτσι σου μένει περισσότερος χρόνος για τα πράγματα που κάνουν πραγματικά όμορφη αυτή την εποχή: έναν καφέ ζεστό στο χέρι, ένα καλό βιβλίο, και ένα σπίτι που μοσχομυρίζει καθαριότητα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα