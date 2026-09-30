Φθινόπωρο στο σπίτι: Οι συσκευές που κάνουν το καθάρισμα παιχνιδάκι

Τα παράθυρα ανοίγουν για να μπει ο δροσερός αέρας, τα πρώτα ζεστά ροφήματα επιστρέφουν στην καθημερινότητα και το σπίτι αποκτά ξανά εκείνη τη θαλπωρή, που τόσο μας έλειψε τους καλοκαιρινούς μήνες.