Πολεμικό Ναυτικό: 8 ελληνικά σκάφη αποκτούν πυραύλους ακριβείας
ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμικό Ναυτικό: 8 ελληνικά σκάφη αποκτούν πυραύλους ακριβείας

Στην τελική ευθεία περνά ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα ενίσχυσης των μικρών μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς οι πύραυλοι SPIKE έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα…

Πολεμικό Ναυτικό: 8 ελληνικά σκάφη αποκτούν πυραύλους ακριβείας
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Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι πλέον η βολή αποδοχής, η οποία σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2026. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ανοίξει ο δρόμος για την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των νέων συστημάτων από τον ελληνικό Στόλο.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο SPIKE δεν προστίθεται στις μεγάλες φρεγάτες ή σε νέα πλοία, αλλά μετατρέπει οκτώ σχετικά μικρές και ευέλικτες μονάδες σε φορείς κατευθυνόμενων όπλων ακριβείας.

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