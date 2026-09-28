Πολεμικό Ναυτικό: 8 ελληνικά σκάφη αποκτούν πυραύλους ακριβείας

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι πλέον η βολή αποδοχής, η οποία σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2026. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ανοίξει ο δρόμος για την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των νέων συστημάτων από τον ελληνικό Στόλο.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο SPIKE δεν προστίθεται στις μεγάλες φρεγάτες ή σε νέα πλοία, αλλά μετατρέπει οκτώ σχετικά μικρές και ευέλικτες μονάδες σε φορείς κατευθυνόμενων όπλων ακριβείας.