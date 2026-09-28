Γνώρισε το ZeniΘ ΠΑΡΕΑ, το νέο πρόγραμμα συστάσεων της ZeniΘ που επιβραβεύει υφιστάμενους και νέους πελάτες με δωροεπιταγές έως και 1.000€ τον χρόνο.
Πυροβολισμός τα ξημερώματα στα Λαδάδικα, άγνωστος έριξε στον αέρα έξω από νυχτερινό κέντρο
Πυροβολισμός τα ξημερώματα στα Λαδάδικα, άγνωστος έριξε στον αέρα έξω από νυχτερινό κέντρο
Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη
Πυροβολισμός σημειώθηκε γύρω στις 5.30 τα ξημερώματα στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστος που περνούσε πεζός έξω από κατάστημα διασκέδασης πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
Από τον πυροβολισμό δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ ο άνδρας αναζητείται στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστος που περνούσε πεζός έξω από κατάστημα διασκέδασης πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
Από τον πυροβολισμό δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ ο άνδρας αναζητείται στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.
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