Πυροβολισμός τα ξημερώματα στα Λαδάδικα, άγνωστος έριξε στον αέρα έξω από νυχτερινό κέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροβολισμός Λαδάδικα Θεσσαλονίκη

Πυροβολισμός τα ξημερώματα στα Λαδάδικα, άγνωστος έριξε στον αέρα έξω από νυχτερινό κέντρο

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη

Πυροβολισμός τα ξημερώματα στα Λαδάδικα, άγνωστος έριξε στον αέρα έξω από νυχτερινό κέντρο
Πυροβολισμός σημειώθηκε γύρω στις 5.30 τα ξημερώματα στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστος που περνούσε πεζός έξω από κατάστημα διασκέδασης πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Από τον πυροβολισμό δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ ο άνδρας αναζητείται στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

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