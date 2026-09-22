Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης



Sponsored Content

Κατάστημα Telekom

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει περάσει από το στάδιο του εντυπωσιασμού σε εκείνο της όλο και μεγαλύτερης πρακτικής εφαρμογής σε διαφορετικούς τομείς της ζωής μας. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι μπορεί να κάνει το AI, αλλά πώς μπορεί να ενσωματωθεί στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε ήδη για να διευκολύνει ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά μας.Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα εντάσσεται και η εξέλιξη της μάρκας του Ομίλου ΟΤΕ,. Η μετάβαση δεν αφορά μόνο το όνομα ή την οπτική ταυτότητα. Σηματοδοτεί ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση στις δύναμη ενός τεχνολογικού κολοσσού που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες και υλοποιεί μεγάλες συνεργασίες με παγκόσμιους τεχνολογικούς «γίγαντες».Η κλίμακα αυτή δημιουργεί ένα. Κατά συνέπεια, ο leader των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες του – τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε επιχειρήσεις - ταχύτερη καινοτομία, καλύτερες ψηφιακές εμπειρίες, και ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση στις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και σε τεχνολογικές λύσεις νέας γενιάς.Για τους πελάτες, η αλλαγή της μάρκας έχει γίνει αισθητή στην καθημερινότητά τους.. Το COSMOTE 5G έγινεκαι το COSMOTE Fiber. Τα καταστήματα COSMOTE απέκτησαν την επωνυμία, ενώ η ένδειξη δικτύου στα κινητά τηλέφωνα άλλαξε σεΗ νέα ταυτότητα και το Magenta, το χρώμα που αποτελεί σήμα – κατατεθέν της Telekom παγκοσμίως, πέρασαν και στο ψηφιακό περιβάλλον. Το επίσημο website έγινε, το COSMOTE App έγινεκαι οι σελίδες στα social media μετονομάστηκαν σεΑν και οι αλλαγές είναι πολλές, η υπογραφή της μάρκας και στην Telekom «εποχή» παραμένει. Αποτυπώνει την υπόσχεσή της να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά σε ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία για εκείνους, δημιουργώντας ουσιαστικές συνδέσεις στην καθημερινή ζωή, αλλά και τον στόχο του Ομίλου να αξιοποιεί τις υποδομές του για να συνδέει τη χώρα, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα με το μέλλον. Η υπογραφή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το παγκόσμιο brand promise της Telekom «Connecting your world».H εξέλιξη της μάρκας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες και η παρουσία παγκόσμιων παικτών αναδιαμορφώνουν τους όρους του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες. Σε αυτό το περιβάλλον, η Telekom επιχειρεί να δώσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση μέσα από τη φιλοσοφία τουΗ φιλοσοφία βασίζεται στην αντίληψη ότι οι άνθρωποι εξελίσσονται μέσα από τη σύνδεση και την αλληλεπίδραση και ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για πρόοδο, συνεργασία και ευημερία.Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτό σημαίνει ότι το AI πρέπει να γίνεται πιο προσβάσιμο, πιο εύχρηστο και περισσότερο χρήσιμο στην πράξη.Μία από τις πιο άμεσες εκφράσεις αυτής της προσέγγισης είναι το Magenta AI, μέσα από το οποίο η Telekom συγκεντρώνει διαφορετικές λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα σημείο.Η πλατφόρμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Perplexity για αναζήτηση πληροφοριών και απαντήσεων με τη βοήθεια AI, το Picsart για επεξεργασία και δημιουργία εικόνων και την τεχνολογία της ElevenLabs, μέσω της οποίας κείμενα, URL ή έγγραφα μπορούν να μετατρέπονται σε podcasts. Το Magenta AI διατίθεται δωρεάν και στην Ελλάδα, μέσα από τα apps Telekom και WHAT’S UP by Telekom.Η Telekom συνεργάζεται επίσης με την OpenAI για την ανάπτυξη AI-powered υπηρεσιών, με έμφαση στην απλή, ασφαλή, προσωπική και πολυγλωσσική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.Η σημασία της πλήρης υιοθέτησης της μάρκας Telekom γίνεται σαφέστερη αν δει κανείς το μέγεθός της.Η Telekom είναι σήμερα το πολυτιμότερο τηλεπικοινωνιακό brand στον κόσμο, το κορυφαίο brand στην Ευρώπη και το Νο11 brand παγκοσμίως, ανεξαρτήτως κλάδου.Είναι μάλιστα η μοναδική ευρωπαϊκή μάρκα στο top 20 της παγκόσμιας κατάταξης, δίπλα σε ονόματα όπως Apple, Microsoft, Google και Amazon. Η αξία της ανέρχεται στα 96,2 δισ. δολάρια, την υψηλότερη επίδοση στα 31 χρόνια ιστορίας της.