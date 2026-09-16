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Σε ΠΡΟΚΕΚΑ μεταφέρθηκαν 60 μετανάστες από την δομή στις Σέρρες μετά τα επεισόδια
Σε ΠΡΟΚΕΚΑ μεταφέρθηκαν 60 μετανάστες από την δομή στις Σέρρες μετά τα επεισόδια
Ζημιές και προβλήματα ασφαλείας στη δομή των Σερρών
Σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) στην Ξάνθη και τη Δράμα μεταφέρθηκαν χτες το πρωί 60 μετανάστες από την κλειστή δομή στο Κλειδί Σερρών.
Η μεταφορά τους ήρθε σε μια στιγμή που η κλειστή δομή βρίσκεται σε…περιδίνηση και στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τις αλλεπάλληλες εξεγέρσεις, επεισόδια, καταστροφές στις υποδομές της δομής ενώ προσφάτως σε ένα από τα επεισόδια είχαν καταφέρει να αποδράσει μια ομάδα μεταναστών.
Από τα αλλεπάλληλα επεισόδια η δομή έχει υποστεί σημαντικές ζημιές στις τρεις από τις τέσσερις πτέρυγες ενώ σοβαρότατο ζήτημα υπάρχει και με τις ζημιές που έχει υποστεί η περίφραξη, τμήματα της οποίας κατα τη διάρκεια των επεισοδίων προσπαθούν να ρίξουν οι μετανάστες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα επεισόδια που είχαν σημειωθεί την περασμένη Παρασκευή (11/9) κάποιοι εκ των μεταναστών έκοψαν καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ζωή τους, βυθίζοντας στο σκοτάδι τη δομή.
Η πλειονότητα των μεταναστών βρίσκεται στη δομή περισσότερο από ένα χρόνο και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2025 οπότε και από ανοιχτή δομή μετατράπηκε σε κλειστή. Τόσο ο Δήμαρχος Σιντικής, Γιώργος Τάτσιος όσο και το δημοτικό συμβούλιο έχουν ζητήσει το κλείσιμο της Δομής ενώ και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Σερρών, έχει επισημάνει εδώ και πολύ καιρό τα προβλήματα και τις ελλείψεις της Δομής στο Κλειδί και έχει ζητήσει τη διακοπή της λειτουργίας της.
«Δυστυχώς, όσα επανειλημμένα έχουμε επισημάνει και για όσα έχουμε προειδοποιήσει, επιβεβαιώνονται ξανά στην πράξη. Δεν μπορεί κάθε φορά η ασφάλεια της Δομής και η αποτροπή μιας απόδρασης να εξαρτώνται από την αυτοθυσία και την ψυχραιμία των αστυνομικών. Πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα; Οι αστυνομικοί δεν μπορούν και δεν πρέπει να καλύπτουν με τα σώματά τους τις ελλείψεις στις υποδομές ασφαλείας» τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Γιάννης Κούνιος.
Η μεταφορά τους ήρθε σε μια στιγμή που η κλειστή δομή βρίσκεται σε…περιδίνηση και στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τις αλλεπάλληλες εξεγέρσεις, επεισόδια, καταστροφές στις υποδομές της δομής ενώ προσφάτως σε ένα από τα επεισόδια είχαν καταφέρει να αποδράσει μια ομάδα μεταναστών.
Από τα αλλεπάλληλα επεισόδια η δομή έχει υποστεί σημαντικές ζημιές στις τρεις από τις τέσσερις πτέρυγες ενώ σοβαρότατο ζήτημα υπάρχει και με τις ζημιές που έχει υποστεί η περίφραξη, τμήματα της οποίας κατα τη διάρκεια των επεισοδίων προσπαθούν να ρίξουν οι μετανάστες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα επεισόδια που είχαν σημειωθεί την περασμένη Παρασκευή (11/9) κάποιοι εκ των μεταναστών έκοψαν καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ζωή τους, βυθίζοντας στο σκοτάδι τη δομή.
Η πλειονότητα των μεταναστών βρίσκεται στη δομή περισσότερο από ένα χρόνο και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2025 οπότε και από ανοιχτή δομή μετατράπηκε σε κλειστή. Τόσο ο Δήμαρχος Σιντικής, Γιώργος Τάτσιος όσο και το δημοτικό συμβούλιο έχουν ζητήσει το κλείσιμο της Δομής ενώ και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Σερρών, έχει επισημάνει εδώ και πολύ καιρό τα προβλήματα και τις ελλείψεις της Δομής στο Κλειδί και έχει ζητήσει τη διακοπή της λειτουργίας της.
«Δυστυχώς, όσα επανειλημμένα έχουμε επισημάνει και για όσα έχουμε προειδοποιήσει, επιβεβαιώνονται ξανά στην πράξη. Δεν μπορεί κάθε φορά η ασφάλεια της Δομής και η αποτροπή μιας απόδρασης να εξαρτώνται από την αυτοθυσία και την ψυχραιμία των αστυνομικών. Πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα; Οι αστυνομικοί δεν μπορούν και δεν πρέπει να καλύπτουν με τα σώματά τους τις ελλείψεις στις υποδομές ασφαλείας» τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Γιάννης Κούνιος.
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