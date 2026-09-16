Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 72χρονο στη Νάξο
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 72χρονο στη Νάξο
Αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε το αυτοκίνητου του 72χρονου
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στη Νάξο, στην επαρχιακή οδό Αγίας Άννας - Αεροδρομίου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος, με συνεπιβάτη έναν 23χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 72χρονος. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 72χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν ο 19χρονος οδηγός και ο 23χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος, με συνεπιβάτη έναν 23χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 72χρονος. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 72χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν ο 19χρονος οδηγός και ο 23χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
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