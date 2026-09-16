Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 72χρονο στη Νάξο
ΕΛΛΑΔΑ
Νάξος Τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 72χρονο στη Νάξο

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε το αυτοκίνητου του 72χρονου

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 72χρονο στη Νάξο
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στη Νάξο, στην επαρχιακή οδό Αγίας Άννας - Αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος, με συνεπιβάτη έναν 23χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 72χρονος. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 72χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν ο 19χρονος οδηγός και ο 23χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

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