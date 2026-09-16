Συνελήφθησαν τέσσερις γυναίκες που έδιναν τσιγάρα σε ανηλίκους, ο ένας είχε πλαστή ταυτότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Λασίθι Συλλήψεις Τσιγάρα

Συνελήφθησαν τέσσερις γυναίκες που έδιναν τσιγάρα σε ανηλίκους, ο ένας είχε πλαστή ταυτότητα

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ανήλικους να κάνουν χρήση καπνικών προϊόντων μέσα σε επιχείρηση της περιοχής

Συνελήφθησαν τέσσερις γυναίκες που έδιναν τσιγάρα σε ανηλίκους, ο ένας είχε πλαστή ταυτότητα
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Συνελήφθησαν χθες (15/9) στο Λασίθι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, τέσσερις γυναίκες (τρεις αλλοδαπές και μια ημεδαπή) για παραβάσεις του νόμου σχετικά με την Προστασία Ανηλίκων, αλλά και παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων, αλλά και ένας ανήλικος για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε επιχείρηση της περιοχής, ανήλικους να έχουν προμηθευτεί και να κάνουν χρήση καπνικών προϊόντων.

Μάλιστα ένας από τους ανήλικους, σύμφωνα με την αστυνομία, επέδειξε δελτίο ταυτότητας με παραποιημένη ημερομηνία γέννησης και συνελήφθη για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Επιπλέον συνελήφθησαν οι δύο συνιδιοκτήτριες και η υπάλληλος του καταστήματος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων καθώς και μια ημεδαπή ως κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις σχετικά με την αντικαπνιστική νομοθεσία, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.
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