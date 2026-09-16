Τραγωδία σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 36χρονος που το βαν που οδηγούσε καρφώθηκε σε νταλίκα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Τροχαίο Νεκρός

Τραγωδία σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 36χρονος που το βαν που οδηγούσε καρφώθηκε σε νταλίκα

Το τροχαίο συνέβη μεταξύ των κόμβων Σίνδου και Χαλάστρας

Τραγωδία σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 36χρονος που το βαν που οδηγούσε καρφώθηκε σε νταλίκα
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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων, με έναν 36χρονο άνδρα να βρίσκει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο συνέβη -κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- γύρω στις 10:30 μεταξύ των κόμβων Σίνδου και Χαλάστρας.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα μικρό φορτηγό τύπου βαν και μία νταλίκα με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως το βαν προσέκρουσε σε νταλίκα η οποία προπορευόταν.

Από τη σύγκρουση η Πυροσβεστική ανέσυρε από το μικρό βαν έναν 36χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο ίδιος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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