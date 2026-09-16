Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ανήλικοι ξυλοκόπησαν και πέταξαν πέτρα σε 17χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο στη Θεσσαλονίκη
Ανήλικοι ξυλοκόπησαν και πέταξαν πέτρα σε 17χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο στη Θεσσαλονίκη
Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από Λύκειο στην περιοχή των Πεύκων
Θύμα ξυλοδαρμού από συμμαθητές του έπεσε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Τρίτης, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από Λύκειο στην περιοχή των Πεύκων, με το θύμα να δέχεται επίθεση από έναν 16χρονο και έναν 17χρονο οι οποίοι αφού τον έβρισαν, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν και του πέταξαν μέχρι και πέτρα.
Ο 17χρονος, μετά την επίθεση που δέχθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Νεάπολης- Συκεών.
Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από Λύκειο στην περιοχή των Πεύκων, με το θύμα να δέχεται επίθεση από έναν 16χρονο και έναν 17χρονο οι οποίοι αφού τον έβρισαν, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν και του πέταξαν μέχρι και πέτρα.
Ο 17χρονος, μετά την επίθεση που δέχθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Νεάπολης- Συκεών.
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