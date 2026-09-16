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Ανήλικοι ξυλοκόπησαν και πέταξαν πέτρα σε 17χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ξυλοδαρμός

Ανήλικοι ξυλοκόπησαν και πέταξαν πέτρα σε 17χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από Λύκειο στην περιοχή των Πεύκων

Ανήλικοι ξυλοκόπησαν και πέταξαν πέτρα σε 17χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
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Θύμα ξυλοδαρμού από συμμαθητές του έπεσε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Τρίτης, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από Λύκειο στην περιοχή των Πεύκων, με το θύμα να δέχεται επίθεση από έναν 16χρονο και έναν 17χρονο οι οποίοι αφού τον έβρισαν, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν και του πέταξαν μέχρι και πέτρα.

Ο 17χρονος, μετά την επίθεση που δέχθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Νεάπολης- Συκεών.
Στράτος Λούβαρης
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