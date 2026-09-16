Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Προβλήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις και σε Σκαραμαγκά, Παραλιακή και κέντρο
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Προβλήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις και σε Σκαραμαγκά, Παραλιακή και κέντρο
Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση των οχημάτων στα δυο ρεύματα του άξονα Αρδηττού - Β. Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας, στη Λ. Παλαιολόγου προς την Κηφισίας κατά μήκος του Χαλανδρίου, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στη Λ. Θηβών από το Ίλιον προς το Περιστέρι, στα δυο ρεύματα του Κηφισού, καθώς και στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου η κίνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και συνεχίζεται προς Αιγάλεω, Σεπόλια και Νέα Φιλαδέλφεια.
Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Κατεχάκη ανάμεσα σε Ηλιούπολη και Καρέα και στον Σκαραμαγκά.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου η κίνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και συνεχίζεται προς Αιγάλεω, Σεπόλια και Νέα Φιλαδέλφεια.
Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Κατεχάκη ανάμεσα σε Ηλιούπολη και Καρέα και στον Σκαραμαγκά.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 16, 2026
20'-25΄ από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5'-10' στην έξοδο για Λαμία,
10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/YuntL2kEEF
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