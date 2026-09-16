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Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Προβλήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις και σε Σκαραμαγκά, Παραλιακή και κέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού Σκαραμαγκάς Λεωφόρος Κηφισίας

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Προβλήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις και σε Σκαραμαγκά, Παραλιακή και κέντρο

Δείτε live την πορεία της κίνησης

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Προβλήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις και σε Σκαραμαγκά, Παραλιακή και κέντρο
Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση των οχημάτων στα δυο ρεύματα του άξονα Αρδηττού - Β. Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας, στη Λ. Παλαιολόγου προς την Κηφισίας κατά μήκος του Χαλανδρίου, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στη Λ. Θηβών από το Ίλιον προς το Περιστέρι, στα δυο ρεύματα του  Κηφισού, καθώς και στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά.


Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου η κίνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και συνεχίζεται προς Αιγάλεω, Σεπόλια και Νέα Φιλαδέλφεια.


Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Προβλήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις και σε Σκαραμαγκά, Παραλιακή και κέντρο


Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Κατεχάκη ανάμεσα σε Ηλιούπολη και Καρέα και στον Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό

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