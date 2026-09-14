Έρχονται 9.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ, τα κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές
ΕΛΛΑΔΑ
Εθνικό Σύστημα Υγείας Προσλήψεις Γιατροί Νοσηλευτές

Έρχονται 9.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ, τα κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές

Το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει πάνω από 9.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και 1.174 επικουρικού για την ενίσχυση του ΕΣΥ και την κάλυψη ελλείψεων σε κρίσιμες ειδικότητες και περιοχές

Έρχονται 9.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ, τα κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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Χιλιάδες προσλήψεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού προγραμματίζει το Υπουργείο Υγείας με σκοπό την κάλυψη κενών σε γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία. Παράλληλα, με τα κίνητρα που δίνει επιχειρεί την ενίσχυση σε ειδικότητες και περιοχές με μειωμένο ενδιαφέρον.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ygeiamou.gr, με βάση τις προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκείνες που πρόκειται να ακολουθήσουν εντός του 2026, η δυνητική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ανέρχεται σε 9.060 μόνιμες θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
6 ΣΧΟΛΙΑ

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