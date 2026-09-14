Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Έρχονται 9.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ, τα κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές
Έρχονται 9.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ, τα κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές
Το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει πάνω από 9.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και 1.174 επικουρικού για την ενίσχυση του ΕΣΥ και την κάλυψη ελλείψεων σε κρίσιμες ειδικότητες και περιοχές
Χιλιάδες προσλήψεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού προγραμματίζει το Υπουργείο Υγείας με σκοπό την κάλυψη κενών σε γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία. Παράλληλα, με τα κίνητρα που δίνει επιχειρεί την ενίσχυση σε ειδικότητες και περιοχές με μειωμένο ενδιαφέρον.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ygeiamou.gr, με βάση τις προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκείνες που πρόκειται να ακολουθήσουν εντός του 2026, η δυνητική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ανέρχεται σε 9.060 μόνιμες θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ygeiamou.gr, με βάση τις προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκείνες που πρόκειται να ακολουθήσουν εντός του 2026, η δυνητική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ανέρχεται σε 9.060 μόνιμες θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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