Τραυματισμός 70χρονης πεζοπόρου στη «Βάθρα του Φονιά» στη Σαμοθράκη
ΕΛΛΑΔΑ
Σαμοθράκη Πυροσβεστική

Τραυματισμός 70χρονης πεζοπόρου στη «Βάθρα του Φονιά» στη Σαμοθράκη

Η πεζοπόρος κάλεσε η ίδια στο 112 και άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με ένα όχημα

Τραυματισμός 70χρονης πεζοπόρου στη «Βάθρα του Φονιά» στη Σαμοθράκη
Με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος, μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο 70χρονη, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή «Βάθρα του Φονιά», στο νησί της Σαμοθράκης.

Η πεζοπόρος κάλεσε η ίδια στο 112 και άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με ένα όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης, οι οποίοι τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, απ' όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η πεζοπορία στα φαράγγια της Σαμοθράκης, οι βουτιές στις βάθρες συγκαταλέγονται στα χαρακτηριστικά του νησιού, που διαχρονικά έλκουν τους φυσιολάτρες απ' όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η γεωμορφολογία της περιοχής ταυτόχρονα με τις μοναδικής ομορφιάς εικόνες που προσφέρει απλόχερα στους επισκέπτες χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς πρόκειται για ένα ανέγγιχτο από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις τοπίο.

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