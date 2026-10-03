Φωτιά σε δάσος στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας, επιχειρεί και ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Θεσπρωτία

Φωτιά σε δάσος στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας, επιχειρεί και ελικόπτερο

Στη μάχη με τις φλόγες 15 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα

Φωτιά σε δάσος στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας, επιχειρεί και ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Τσαμαντάς του δήμου Φιλιατών, στη Θεσπρωτία.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Από αέρος στην επιχείρηση συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης