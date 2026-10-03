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Φωτιά σε δάσος στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας, επιχειρεί και ελικόπτερο
Φωτιά σε δάσος στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας, επιχειρεί και ελικόπτερο
Στη μάχη με τις φλόγες 15 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Τσαμαντάς του δήμου Φιλιατών, στη Θεσπρωτία.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.
Από αέρος στην επιχείρηση συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.
Από αέρος στην επιχείρηση συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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