Περιπέτεια για 26χρονο και 24χρονη στη Σαμοθράκη, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας
ΕΛΛΑΔΑ
Σαμοθράκη Πεζοπορία Τραυματίες Πυροσβεστική

Περιπέτεια για 26χρονο και 24χρονη στη Σαμοθράκη, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 2  οχήματα

Περιπέτεια για 26χρονο και 24χρονη στη Σαμοθράκη, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Έναν 26χρονο και μία 24χρονη -οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην ευρύτερη περιοχή των Θέρμων Σαμοθράκης-εντόπισαν και μετέφεραν πυροσβέστες σε ασφαλές σημείο απ' όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το ατύχημα των δύο νεαρών πεζοπόρων περίπου στις 15.00 και στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης