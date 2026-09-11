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Περιπέτεια για 26χρονο και 24χρονη στη Σαμοθράκη, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας
Περιπέτεια για 26χρονο και 24χρονη στη Σαμοθράκη, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα
Έναν 26χρονο και μία 24χρονη -οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην ευρύτερη περιοχή των Θέρμων Σαμοθράκης-εντόπισαν και μετέφεραν πυροσβέστες σε ασφαλές σημείο απ' όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το ατύχημα των δύο νεαρών πεζοπόρων περίπου στις 15.00 και στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το ατύχημα των δύο νεαρών πεζοπόρων περίπου στις 15.00 και στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.
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