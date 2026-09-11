Αθωώθηκαν οι Βρετανοί που συνελήφθησαν μετά την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη: Ζητούσαν αλκοόλ και δεν τους έδιναν
Αθωώθηκαν οι Βρετανοί που συνελήφθησαν μετά την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη: Ζητούσαν αλκοόλ και δεν τους έδιναν
Ενας 39χρονος φέρεται να βιντεοσκόπησε μέλη του πληρώματος, ενώ ο 42χρονος είχε νωρίτερα εντοπιστεί από το προσωπικό καμπίνας να καπνίζει στην τουαλέτα του αεροσκάφους
Αθωώθηκαν τα δύο αδέλφια από τη Βρετανία που είχαν συλληφθεί μετά την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια επεισοδίου που προκάλεσαν σε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο.
Οι δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 42 ετών, οι οποίοι δικάστηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, υποστήριξαν ότι η ένταση προκλήθηκε όταν ζήτησαν από το προσωπικό του αεροσκάφους να τους σερβίρουν αλκοόλ και δεν ικανοποιήθηκε η επιθυμία τους. Σημειώσαν, δε, ότι είχαν καταναλώσει νωρίτερα αλκοόλ κι ότι δεν γνώριζαν τη νομοθεσία και τους κανόνες που ισχύουν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη δικογραφία, τα δύο αδέλφια προκάλεσαν αναστάτωση την ώρα που το αεροσκάφος ήταν στον αέρα και επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε μέλη του πληρώματος και συνεπιβάτες.
Μάλιστα, 39χρονος φέρεται να βιντεοσκόπησε μέλη του πληρώματος, ενώ ο 42χρονος είχε νωρίτερα εντοπιστεί από το προσωπικό καμπίνας να καπνίζει στην τουαλέτα του αεροσκάφους.
Λόγω της συμπεριφοράς τους, ο κυβερνήτης αποφάσισε να αλλάξει πορεία και το αεροσκάφος πραγματοποίησε γύρω στις 10 το βράδυ της Τετάρτης αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και ακολούθησε η σύλληψή του.
Το δικαστήριο, εξαντλώντας την επιείκεια του και κρίνοντας ότι δεν ενήργησαν με δόλο, τους έκρινε αθώους.
Οι δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 42 ετών, οι οποίοι δικάστηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, υποστήριξαν ότι η ένταση προκλήθηκε όταν ζήτησαν από το προσωπικό του αεροσκάφους να τους σερβίρουν αλκοόλ και δεν ικανοποιήθηκε η επιθυμία τους. Σημειώσαν, δε, ότι είχαν καταναλώσει νωρίτερα αλκοόλ κι ότι δεν γνώριζαν τη νομοθεσία και τους κανόνες που ισχύουν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη δικογραφία, τα δύο αδέλφια προκάλεσαν αναστάτωση την ώρα που το αεροσκάφος ήταν στον αέρα και επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε μέλη του πληρώματος και συνεπιβάτες.
Μάλιστα, 39χρονος φέρεται να βιντεοσκόπησε μέλη του πληρώματος, ενώ ο 42χρονος είχε νωρίτερα εντοπιστεί από το προσωπικό καμπίνας να καπνίζει στην τουαλέτα του αεροσκάφους.
Λόγω της συμπεριφοράς τους, ο κυβερνήτης αποφάσισε να αλλάξει πορεία και το αεροσκάφος πραγματοποίησε γύρω στις 10 το βράδυ της Τετάρτης αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και ακολούθησε η σύλληψή του.
Το δικαστήριο, εξαντλώντας την επιείκεια του και κρίνοντας ότι δεν ενήργησαν με δόλο, τους έκρινε αθώους.
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