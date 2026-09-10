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Συνελήφθη 55χρονος που θώπευσε 14χρονη στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 55χρονος που θώπευσε 14χρονη στη Θεσσαλονίκη
Αφού τη θώπευσε, άρχισε να της απευθύνει φράσεις σεξουαλικού περιεχομένου
Με χειροπέδες κατέληξε ένας 55χρονος, ο οποίος θώπευσε ανήλικη το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν ο άνδρας πλησίασε τη 14χρονη και, αφού τη θώπευσε, άρχισε να της απευθύνει φράσεις σεξουαλικού περιεχομένου.
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι τον εντόπισαν μετά την καταγγελία της ανήλικης, προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 55χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν ο άνδρας πλησίασε τη 14χρονη και, αφού τη θώπευσε, άρχισε να της απευθύνει φράσεις σεξουαλικού περιεχομένου.
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι τον εντόπισαν μετά την καταγγελία της ανήλικης, προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 55χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
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