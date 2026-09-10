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Μετρό: Μέχρι σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω εργασιών, ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα
Μετρό: Μέχρι σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω εργασιών, ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα
Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών
Συνεχίζονται και σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι». Οι ρυθμίσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και θα ισχύσουν έως και σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.
Στο πλαίσιο των εργασιών, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» κλείνουν σήμερα στις 21:40, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.
Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρήσουν:
Δημοτικό Θέατρο → Δ. Πλακεντίας: 21:06
Αιγάλεω → Δ. Πλακεντίας: 21:20
Ελαιώνας → Δ. Πλακεντίας: 21:22
Κεραμεικός → Δ. Πλακεντίας: 21:25
Μοναστηράκι → Δ. Πλακεντίας: 21:27
Δ. Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 21:30
Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49
Μοναστηράκι → Δημοτικό Θέατρο: 21:51
Κεραμεικός → Δημοτικό Θέατρο: 21:53
Στο πλαίσιο των εργασιών, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» κλείνουν σήμερα στις 21:40, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.
Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρήσουν:
Δημοτικό Θέατρο → Δ. Πλακεντίας: 21:06
Αιγάλεω → Δ. Πλακεντίας: 21:20
Ελαιώνας → Δ. Πλακεντίας: 21:22
Κεραμεικός → Δ. Πλακεντίας: 21:25
Μοναστηράκι → Δ. Πλακεντίας: 21:27
Δ. Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 21:30
Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49
Μοναστηράκι → Δημοτικό Θέατρο: 21:51
Κεραμεικός → Δημοτικό Θέατρο: 21:53
Ελαιώνας → Δημοτικό Θέατρο: 21:56
Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται μέχρι το Σύνταγμα.
Σύνταγμα → Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38, 23:14
Αεροδρόμιο → Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58, 23:34.
Η Χ24 περνά από τους σταθμούς που είναι κλειστοί και συνδέει το Αιγάλεω με το Σύνταγμα.
Σύνταγμα → Αιγάλεω:
Σύνταγμα – Ομόνοια – Μοναστηράκι – Κεραμεικός – Ελαιώνας – Αιγάλεω.
Αιγάλεω → Σύνταγμα:
Αιγάλεω – Ελαιώνας – Κεραμεικός – Μοναστηράκι – Ομόνοια – Σύνταγμα.
Τι ισχύει για το ΑεροδρόμιοΤο τελευταίο δρομολόγιο από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο θα αναχωρήσει στις 21:06, ενώ από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.
Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται μέχρι το Σύνταγμα.
Σύνταγμα → Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38, 23:14
Αεροδρόμιο → Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58, 23:34.
Η λεωφορειακή γραμμή Χ24Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω», από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.
Η Χ24 περνά από τους σταθμούς που είναι κλειστοί και συνδέει το Αιγάλεω με το Σύνταγμα.
Σύνταγμα → Αιγάλεω:
Σύνταγμα – Ομόνοια – Μοναστηράκι – Κεραμεικός – Ελαιώνας – Αιγάλεω.
Αιγάλεω → Σύνταγμα:
Αιγάλεω – Ελαιώνας – Κεραμεικός – Μοναστηράκι – Ομόνοια – Σύνταγμα.
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