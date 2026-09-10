Μετρό: Μέχρι σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω εργασιών, ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι». Οι ρυθμίσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και θα ισχύσουν έως και σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.



Στο πλαίσιο των εργασιών, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» κλείνουν σήμερα στις 21:40, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.







Δημοτικό Θέατρο → Δ. Πλακεντίας: 21:06

Αιγάλεω → Δ. Πλακεντίας: 21:20



Κεραμεικός → Δ. Πλακεντίας: 21:25

Μοναστηράκι → Δ. Πλακεντίας: 21:27

Κλείσιμο

Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49

Μοναστηράκι → Δημοτικό Θέατρο: 21:51

Κεραμεικός → Δημοτικό Θέατρο: 21:53

Συνεχίζονται και σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, οι προσωρινές, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι». Οι ρυθμίσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και θα ισχύσουν έως και σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.Στο πλαίσιο των εργασιών, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» κλείνουν σήμερα στις 21:40, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρήσουν:Δημοτικό Θέατρο → Δ. Πλακεντίας: 21:06Αιγάλεω → Δ. Πλακεντίας: 21:20Ελαιώνας → Δ. Πλακεντίας: 21:22Κεραμεικός → Δ. Πλακεντίας: 21:25Μοναστηράκι → Δ. Πλακεντίας: 21:27Δ. Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 21:30Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49Μοναστηράκι → Δημοτικό Θέατρο: 21:51Κεραμεικός → Δημοτικό Θέατρο: 21:53

Ελαιώνας → Δημοτικό Θέατρο: 21:56



Τι ισχύει για το Αεροδρόμιο Το τελευταίο δρομολόγιο από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο θα αναχωρήσει στις 21:06, ενώ από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.



Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται μέχρι το Σύνταγμα.



Σύνταγμα → Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38, 23:14

Αεροδρόμιο → Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58, 23:34.



Η λεωφορειακή γραμμή Χ24 Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω», από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.



Η Χ24 περνά από τους σταθμούς που είναι κλειστοί και συνδέει το Αιγάλεω με το Σύνταγμα.



Σύνταγμα → Αιγάλεω:



Σύνταγμα – Ομόνοια – Μοναστηράκι – Κεραμεικός – Ελαιώνας – Αιγάλεω.



Αιγάλεω → Σύνταγμα:



Αιγάλεω – Ελαιώνας – Κεραμεικός – Μοναστηράκι – Ομόνοια – Σύνταγμα.