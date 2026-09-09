Η Βουλή υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα
Η Βουλή υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα
Η «υιοθεσία» εντάσσεται στο πλαίσιο πάγιας πρακτικής για τη στήριξη παιδιών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας
Τη διαδικασία «υιοθεσίας» των παιδιών των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, που σκοτώθηκαν στη συντριβή του μαχητικού F-4 Phantom στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο, δρομολογεί η Βουλή. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026.
Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε ότι η «υιοθεσία» των παιδιών του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημητρίου Πέτρου προχωρά. Ο σχετικός φάκελος αναμένεται να εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ η διαδικασία αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός διμήνου.
Η «υιοθεσία» εντάσσεται στο πλαίσιο πάγιας πρακτικής για τη στήριξη παιδιών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη, ολοκληρώθηκε η «υιοθεσία» του παιδιού στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας τον περασμένο Ιούνιο, εν ώρα υπηρεσίας. Στο παιδί θα καταβάλλονται 10.000 ευρώ ετησίως έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 170.000 ευρώ.
Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε ότι η «υιοθεσία» των παιδιών του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημητρίου Πέτρου προχωρά. Ο σχετικός φάκελος αναμένεται να εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ η διαδικασία αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός διμήνου.
Η «υιοθεσία» εντάσσεται στο πλαίσιο πάγιας πρακτικής για τη στήριξη παιδιών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη, ολοκληρώθηκε η «υιοθεσία» του παιδιού στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας τον περασμένο Ιούνιο, εν ώρα υπηρεσίας. Στο παιδί θα καταβάλλονται 10.000 ευρώ ετησίως έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 170.000 ευρώ.
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