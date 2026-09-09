Ξέσπασαν οι συγγενείς των μηχανοδηγών στα Τέμπη: Από πού κι ως πού έβγαλαν το παιδί μου λαθρέμπορο; Αρχηγοί κομμάτων μίλαγαν για παράνομο φορτίο

Οι συγγενείς υποστήριξαν ότι ο Δημήτρης Μασσαλής προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να αντιδράσει και να ακινητοποιήσει την αμαξοστοιχία, καθώς, όπως ανέφεραν, βρέθηκε νεκρός πάνω στην ακαριαία πέδηση - Προκλήθηκε και ένταση στη δίκη μετά από αντιπαράθεση του Ψαρόπουλου με τους συγγενείς των μηχανοδηγών

Τεμπών, όταν κατά τη διάρκεια καταθέσεων συγγενών των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας έγινε αναφορά σε εκδήλωση για την τραγωδία, στη Λάρισα προκαλώντας την αντίδραση του Αντώνη Ψαρόπουλου.



Η αναφορά αφορούσε περιστατικό κατά το οποίο, σύμφωνα με τις καταθέσεις, συγγενείς των μηχανοδηγών δεν έγιναν δεκτοί σε εκδήλωση για τα Τέμπη στη Λάρισα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Ψαρόπουλου, ο οποίος απάντησε σε υψηλούς τόνους, με αποτέλεσμα η έδρα να διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση.



Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης ακούστηκαν μεταξύ άλλων οι εξής διάλογοι:







Βούλγαρης: «Γιατί μας πετάξατε έξω;»



Ψαρόπουλος: «Εγώ ήθελα να σας προστατεύσω, αλλά εσείς πού να καταλάβετε...»







Μετά τη σύντομη διακοπή, η διαδικασία συνεχίστηκε με τις καταθέσεις των συγγενών του Δημήτρη Μασσαλή, μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καθώς και της συντρόφου του.



Οι συγγενείς του υποστήριξαν ότι ο Δημήτρης Μασσαλής προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να αντιδράσει και να ακινητοποιήσει την αμαξοστοιχία, καθώς, όπως ανέφεραν, βρέθηκε νεκρός πάνω στην ακαριαία πέδηση.



Κλείσιμο αναφέρθηκαν στην πίεση που δέχθηκαν μετά τις πληροφορίες και τις αιτιάσεις που είχαν διατυπωθεί σχετικά με πιθανή μεταφορά παράνομου φορτίου από τους δύο μηχανοδηγούς.



Όπως τόνισαν, ο Δημήτρης Μασσαλής πραγματοποιούσε τους προβλεπόμενους ελέγχους στην αμαξοστοιχία πριν από κάθε αναχώρηση και δεν θα δεχόταν σε καμία περίπτωση να μεταφέρει παράνομο φορτίο.



Ο αδελφός του ανέφερε επίσης ότι, μέσα σε αυτό το κλίμα, προκλήθηκαν αντιδράσεις ακόμη και μετά θάνατον, κάνοντας λόγο για καταστροφή του μνημείου που είχε τοποθετηθεί στη μνήμη του μηχανοδηγού στα Τέμπη.



Επίσης είπε πως στην έδρα: «Ακόμη και μετά στη Βουλή υπήρχαν αρχηγοί κομμάτων που έλεγαν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο. Μας έλεγαν κάποιοι πως κάνουμε λαθρεμπόριο καυσίμων».



Με ένταση συνεχίστηκε η ακροαματική διαδικασία στη δίκη για την τραγωδία των όταν κατά τη διάρκεια καταθέσεων συγγενών των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας έγινε αναφορά σε εκδήλωση για την τραγωδία, στηπροκαλώντας την αντίδραση τουΗ αναφορά αφορούσε περιστατικό κατά το οποίο, σύμφωνα με τις καταθέσεις, συγγενείς των μηχανοδηγών δεν έγιναν δεκτοί σε εκδήλωση για τα Τέμπη στη Λάρισα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Ψαρόπουλου, ο οποίος απάντησε σε υψηλούς τόνους, με αποτέλεσμα η έδρα να διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση.Ψαρόπουλος: «Θα αναγκαστώ να απαντήσω αρκετά πια».Βούλγαρης: «Γιατί μας πετάξατε έξω;»Ψαρόπουλος: «Εγώ ήθελα να σας προστατεύσω, αλλά εσείς πού να καταλάβετε...»Βούλγαρης: «Σαν δεν ντρέπεστε λίγο...»Μετά τη σύντομη διακοπή, η διαδικασία συνεχίστηκε με τις καταθέσεις των συγγενών του Δημήτρη Μασσαλή,, καθώς και της συντρόφου του.Οι συγγενείς του υποστήριξαν ότι ο Δημήτρης Μασσαλής προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να αντιδράσει και να ακινητοποιήσει την αμαξοστοιχία, καθώς, όπως ανέφεραν, βρέθηκε νεκρός πάνω στην ακαριαία πέδηση.Παράλληλα,από τους δύο μηχανοδηγούς.Όπως τόνισαν, ο Δημήτρης Μασσαλής πραγματοποιούσε τους προβλεπόμενους ελέγχους στην αμαξοστοιχία πριν από κάθε αναχώρηση και δεν θα δεχόταν σε καμία περίπτωση να μεταφέρει παράνομο φορτίο.Ο αδελφός του ανέφερε επίσης ότι, μέσα σε αυτό το κλίμα, προκλήθηκαν αντιδράσεις ακόμη και μετά θάνατον, κάνοντας λόγο για καταστροφή του μνημείου που είχε τοποθετηθεί στη μνήμη του μηχανοδηγού στα Τέμπη.Επίσης είπε πως στην έδρα: «Ακόμη και μετά στη Βουλή υπήρχαν αρχηγοί κομμάτων που έλεγαν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο. Μας έλεγαν κάποιοι πως κάνουμε λαθρεμπόριο καυσίμων».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο περιστατικό της εκδήλωσης στη Λάρισα, με τους συγγενείς να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την απομάκρυνσή τους από την εκδήλωση.



Στη συνέχεια κατέθεσε ο πατέρας του Σπύρου Βούλγαρη, του δεύτερου μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος επίσης αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι οι οικογένειες των μηχανοδηγών αντιμετωπίστηκαν ως υπεύθυνες λόγω των αναφορών για πιθανή μεταφορά παράνομου φορτίου.



Η μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη, Ιωάννα Σταμούλη, μιλώντας στο δικαστήριο, αναφέρθηκε στην προσπάθεια, όπως είπε, να πληγεί η μνήμη του γιου της μετά το δυστύχημα. «Δυστυχώς τώρα νιώσαμε ανασφάλεια με τα τρένα, τώρα που χάσαμε το παιδί μας. Δυστυχώς το παιδί μας το σκοτώσανε πολλές φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η ίδια υποστήριξε ότι διακινήθηκαν αναφορές που προκάλεσαν αναστάτωση στην οικογένεια, λέγοντας: «Είπαν ότι ήταν φίλος του Μητσοτάκη, ότι ήταν εθελοντής στο γραφείο του Μητσοτάκη. Θα πω ονόματα ξεκάθαρα, ό,τι λέω είναι αλήθεια».



«Από πού κι ως πού έβγαλαν το παιδί μου λαθρέμπορο; Σε όλα φταίει η εμπορική (σ.σ. όπως αναφέρθηκε στην κατάθεση). Λοιδορήθηκαν και οι δύο μηχανοδηγοί της εμπορικής», πρόσθεσε. Η κ. Σταμούλη υποστήριξε ακόμη ότι «τα 57 παιδιά δολοφονήθηκαν», σημειώνοντας πως η υπόθεση αφορά ανθρώπινα λάθη και παραλείψεις: «Εδώ μιλάμε για ανθρώπινα λάθη. Γι’ αυτό το χαρακτηρίζω έγκλημα».



Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι οικογένειες των δύο μηχανοδηγών ρωτήθηκαν από την έδρα αν είχαν γνώση πριν από το δυστύχημα για προβλήματα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι μάρτυρες απάντησαν ότι για τις ελλείψεις και τα προβλήματα λειτουργίας ενημερώθηκαν μετά την τραγωδία των Τεμπών.



Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων από την έδρα, και οι δύο οικογένειες κλήθηκαν να απαντήσουν αν γνώριζαν πριν από το δυστύχημα για προβλήματα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Όπως ανέφεραν, ενημερώθηκαν για τις ελλείψεις και τα προβλήματα λειτουργίας του δικτύου μετά την τραγωδία των Τεμπών.