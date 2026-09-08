Τι κερδίζει ένα σπίτι από τη μόνωση ταράτσας και ποια σημεία της εφαρμογής κρίνουν αν θα αντέξει πέντε ή εικοσιπέντε χρόνια.
Τρίκαλα: 65χρονος πνίγηκε από τροφή σε ταχυφαγείο, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Τρίκαλα: 65χρονος πνίγηκε από τροφή σε ταχυφαγείο, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που έτρωγε – Βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο πνιγμού από τροφή.
Σύμφωνα με το trikalanews, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, σε ταχυφαγείο στο κέντρο των Τρικάλων, όπου ο 65χρονος έτρωγε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται πως πνίγηκε από τροφή και έχασε τις αισθήσεις του.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο να προχωρούν σε προσπάθειες αναζωογόνησης. Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Ο 65χρονος διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για διακοπές.
Σύμφωνα με το trikalanews, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, σε ταχυφαγείο στο κέντρο των Τρικάλων, όπου ο 65χρονος έτρωγε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται πως πνίγηκε από τροφή και έχασε τις αισθήσεις του.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο να προχωρούν σε προσπάθειες αναζωογόνησης. Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Ο 65χρονος διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για διακοπές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα