Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε έξι Περιφέρειες, δείτε τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας
ΕΛΛΑΔΑ
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς Κίνδυνος Πυρκαγιάς Φωτιά Πολιτική Προστασία

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε έξι Περιφέρειες, δείτε τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε έξι Περιφέρειες, δείτε τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

- Περιφέρεια Κρήτης

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε έξι Περιφέρειες, δείτε τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας


Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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