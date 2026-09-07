Στη φυλακή νεαρός που απειλούσε να σκοτώσει τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη, ισχυρίστηκε ότι επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο

«Αγαπώ το παιδί μου, αλλά καμία φορά με δέρνει, τι να τον κάνω; Συνεχώς γίνονται αυτά» υποστήριξε η μητέρα - Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή