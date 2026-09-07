Ο Αντώνης Καράτζης τιμήθηκε για την προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις

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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Διοικητή της, αλλά και στην προσωπική διαδρομή του Αντώνη Καράτζη στη ΣΕΑΠ, όπου είχε υπηρετήσει ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός.Ο Αντώνης Καράτζης, ο οποίος φέρει τον βαθμό του Υπολοχαγού, παρέλαβε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στρατιωτική στολή νέου τύπου, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, που συνδέει την προσωπική του πορεία με τη ΣΕΑΠ και τη σχέση του με τις Ένοπλες Δυνάμεις.Αναφερόμενος στη σημασία των Ενόπλων Δυνάμεων και στην προσωπική του σχέση με τον στρατό, ο Αντώνης Καράτζης σημείωσε: «Αντιλαμβάνομαι τη σημασία που έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις και το προσωπικό και αισθάνομαι πάντα συγκινημένος. Θέλουμε να είμαστε πάντα κοντά με προσφορά στον στρατό. Είναι στάση ζωής να επιστρέφεις αυτό που σου έχει δώσει η κοινωνία, με την εκτίμηση και τον σεβασμό της, σε έναν μεγάλο βαθμό πίσω».Παράλληλα, εξέφρασε τη σταθερή πρόθεση της οικογένειας και του Ομίλου Καράτζη να συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας: «Θα είμαστε κοντά σας. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σας».Κλείνοντας, ο Αντώνης Καράτζης αναφέρθηκε στη γνωστή ρήση «Άμα θες ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο», η οποία έχει συνδεθεί ευρέως με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ, αναδεικνύοντας τη σημασία της ετοιμότητας και της αποτροπής για τη διαφύλαξη της ειρήνης.Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της οικογένειας και του Ομίλου Καράτζη, έχει πραγματοποιηθεί δωρεά στη μνήμη του, με σκοπό την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τηςΗ συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη έκφραση της σχέσης της οικογένειας Καράτζη με τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και της διαρκούς προσήλωσης του Ομίλου στην κοινωνική ευθύνη και τη στήριξη των θεσμών