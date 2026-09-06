Παγκράτι: Άγριος καβγάς μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203, δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στους επιβάτες, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφορείο Παγκράτι Καβγάς Νεαροί Τσακωμός

Παγκράτι: Άγριος καβγάς μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203, δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στους επιβάτες, δείτε βίντεο

Η ένταση ξεκίνησε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – Φωνές, χτυπήματα και συμπλοκή μέσα στο λεωφορείο, ενώ ένας επιβάτης προσπάθησε να τους χωρίσει

Παγκράτι: Άγριος καβγάς μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203, δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στους επιβάτες, δείτε βίντεο
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Αναστάτωση προκλήθηκε μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203 στο Παγκράτι, όταν δύο νεαροί επιβάτες διαπληκτίστηκαν και η ένταση γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων επιβατών.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του λεωφορείου, με τους δύο νεαρούς να ανταλλάσσουν αρχικά φωνές, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στον καβγά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Ένας από τους δύο νεαρούς, ο οποίος φορούσε κίτρινη μπλούζα, φέρεται να χτυπά επανειλημμένα τον άλλο στην πλάτη και στο κεφάλι, πριν η κατάσταση ξεφύγει και ακολουθήσει άγρια συμπλοκή.

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Οι επιβάτες παρακολουθούσαν το περιστατικό, με τους περισσότερους να παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ ένας από αυτούς προσπάθησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει τον καβγά και να χωρίσει τους δύο νεαρούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της αντιπαράθεσης, ούτε αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή αν κλήθηκαν οι Αρχές στο σημείο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επεισοδίων έντασης που καταγράφονται κατά καιρούς σε μέσα μαζικής μεταφοράς, επαναφέροντας το ζήτημα της ασφάλειας επιβατών και εργαζομένων στα δημόσια μέσα μετακίνησης.

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