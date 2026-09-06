Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Παγκράτι: Άγριος καβγάς μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203, δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στους επιβάτες, δείτε βίντεο
Παγκράτι: Άγριος καβγάς μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203, δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στους επιβάτες, δείτε βίντεο
Η ένταση ξεκίνησε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – Φωνές, χτυπήματα και συμπλοκή μέσα στο λεωφορείο, ενώ ένας επιβάτης προσπάθησε να τους χωρίσει
Αναστάτωση προκλήθηκε μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203 στο Παγκράτι, όταν δύο νεαροί επιβάτες διαπληκτίστηκαν και η ένταση γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων επιβατών.
Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του λεωφορείου, με τους δύο νεαρούς να ανταλλάσσουν αρχικά φωνές, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στον καβγά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Ένας από τους δύο νεαρούς, ο οποίος φορούσε κίτρινη μπλούζα, φέρεται να χτυπά επανειλημμένα τον άλλο στην πλάτη και στο κεφάλι, πριν η κατάσταση ξεφύγει και ακολουθήσει άγρια συμπλοκή.
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Οι επιβάτες παρακολουθούσαν το περιστατικό, με τους περισσότερους να παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ ένας από αυτούς προσπάθησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει τον καβγά και να χωρίσει τους δύο νεαρούς.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της αντιπαράθεσης, ούτε αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή αν κλήθηκαν οι Αρχές στο σημείο.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επεισοδίων έντασης που καταγράφονται κατά καιρούς σε μέσα μαζικής μεταφοράς, επαναφέροντας το ζήτημα της ασφάλειας επιβατών και εργαζομένων στα δημόσια μέσα μετακίνησης.
Δείτε βίντεο:
Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του λεωφορείου, με τους δύο νεαρούς να ανταλλάσσουν αρχικά φωνές, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στον καβγά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Ένας από τους δύο νεαρούς, ο οποίος φορούσε κίτρινη μπλούζα, φέρεται να χτυπά επανειλημμένα τον άλλο στην πλάτη και στο κεφάλι, πριν η κατάσταση ξεφύγει και ακολουθήσει άγρια συμπλοκή.
Οι επιβάτες παρακολουθούσαν το περιστατικό, με τους περισσότερους να παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ ένας από αυτούς προσπάθησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει τον καβγά και να χωρίσει τους δύο νεαρούς.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της αντιπαράθεσης, ούτε αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή αν κλήθηκαν οι Αρχές στο σημείο.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επεισοδίων έντασης που καταγράφονται κατά καιρούς σε μέσα μαζικής μεταφοράς, επαναφέροντας το ζήτημα της ασφάλειας επιβατών και εργαζομένων στα δημόσια μέσα μετακίνησης.
Δείτε βίντεο:
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