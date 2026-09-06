Αποκαταστάθηκε η βλάβη στον καταπέλτη και απέπλευσε το «Νήσος Ρόδος» από τον Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Νήσος Ρόδος Πειραιάς Ηράκλειο

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στον καταπέλτη και απέπλευσε το «Νήσος Ρόδος» από τον Πειραιά

Το πλοίο αναχώρησε μετά τα μεσάνυχτα για Σέριφο και Ηράκλειο με 424 επιβάτες και 157 οχήματα

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στον καταπέλτη και απέπλευσε το «Νήσος Ρόδος» από τον Πειραιά
Κανονικά απέπλευσε τελικά από το λιμάνι του Πειραιά το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος», μετά την αποκατάσταση της βλάβης που είχε παρουσιαστεί στον καταπέλτη επιβατών πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το πλοίο αναχώρησε στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, αφού προηγουμένως προσκομίστηκε βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Η βλάβη είχε γνωστοποιηθεί περίπου στις 22:10, ενώ το «Νήσος Ρόδος» επρόκειτο να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σέριφο και Ηράκλειο.

Στο πλοίο επέβαιναν 424 επιβάτες, ενώ μετέφερε 106 Ι.Χ. οχήματα, 39 φορτηγά, ένα λεωφορείο και 11 δίκυκλα.

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