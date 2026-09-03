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Δύο ανήλικοι πίσω από την κλοπή 8.000 ευρώ από σπίτι στη Λέσβο
ΕΛΛΑΔΑ
Λέσβος Κλοπή Ανήλικοι

Δύο ανήλικοι πίσω από την κλοπή 8.000 ευρώ από σπίτι στη Λέσβο

Ταυτοποιήθηκαν ένας 17χρονος και ένας 16χρονος – Βρέθηκε και κατασχέθηκε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων - Δικογραφία και σε βάρος γονέα για παραμέληση εποπτείας

Δύο ανήλικοι πίσω από την κλοπή 8.000 ευρώ από σπίτι στη Λέσβο
Εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία υπόθεση κλοπής σε σπίτι στην ευρύτερη περιοχή της Θερμής στη Λέσβο, με τις Αρχές να ταυτοποιούν δύο ανήλικους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 16χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δύο ανήλικοι φέρεται να έδρασαν από κοινού και να εισήλθαν στην οικία από ανασφάλιστη είσοδο.

Από το εσωτερικό του σπιτιού αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους 8.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της έρευνας, κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρεθεί.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος γονέα των δύο ανηλίκων, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το προανακριτικό έργο πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, η οποία συνεχίζει τη διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

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