Eίμαστε σε σοκ, λέει γείτονας για την καταγγελία πως ηλικιωμένη είναι θαμμένη σε αυλή σπιτιού στον Μαραθώνα

Γείτονας δήλωσε στο protothema.gr πως το πρωί της Πέμπτης (3/9) είδαν μπουλντόζες και την αστυνομία στην περιοχή. «Είπαν ότι έχει ταφεί μια κυρία στον κήπο. Δεν ξέρω αν βρήκαν κάτι. Εγώ την γιαγιά δεν την είχα δει. Είμαι νέος γείτονας εδώ», είπε.

Στο σπίτι «έμενε η κυρία

(...)

και ο γιος της» ανέφερε ενώ επανέλαβε πως δεν είχε δει την ηλικιωμένη: «είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν την είχα δει ποτέ. Προφανώς αν συμβαίνει αυτό που βλέπω θα έχει γίνει πριν».

μιλώντας στο Orange Press αναφέρθηκε

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε ότι είχε χάσει την επαφή μαζί της εδώ και μία δεκαετία.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Ο εγγονός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του e-ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.

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