Eίμαστε σε σοκ, λέει γείτονας για την καταγγελία πως ηλικιωμένη είναι θαμμένη σε αυλή σπιτιού στον Μαραθώνα
Eίμαστε σε σοκ, λέει γείτονας για την καταγγελία πως ηλικιωμένη είναι θαμμένη σε αυλή σπιτιού στον Μαραθώνα
Η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της είχε ταφεί στον κήπο πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξης
Θαμμένη στην αυλή σπιτιού στον Μαραθώνα βρίσκεται η ηλικιωμένη, κατά την παραδοχή της 68χρονης κόρης της, με τις Αρχές να καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η κόρη της δεν είχε δηλώσει τον θάνατο προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξη.
Γείτονας δήλωσε στο protothema.gr πως το πρωί της Πέμπτης (3/9) είδαν μπουλντόζες και την αστυνομία στην περιοχή. «Είπαν ότι έχει ταφεί μια κυρία στον κήπο. Δεν ξέρω αν βρήκαν κάτι. Εγώ την γιαγιά δεν την είχα δει. Είμαι νέος γείτονας εδώ», είπε. Στο σπίτι «έμενε η κυρία (...) και ο γιος της» ανέφερε ενώ επανέλαβε πως δεν είχε δει την ηλικιωμένη: «είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν την είχα δει ποτέ. Προφανώς αν συμβαίνει αυτό που βλέπω θα έχει γίνει πριν».
Παράλληλα, ο γείτονας μιλώντας στο Orange Press αναφέρθηκε στην ιδιόρρυθμη συμπεριφορά της οικογένειας: «Γενικά δεν είχαν επαφές με κανέναν από τους γείτονες. Έβγαιναν μόνο το βράδυ, ακόμα και το σκυλί τους τη νύχτα το έβγαζαν. Απ' όσο μπορώ να καταλάβω, είχαν κάποια ψυχολογικά θέματα, δεν ήταν πολύ καλά στα μυαλά τους. Είμαστε σε σοκ, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται».
Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε ότι είχε χάσει την επαφή μαζί της εδώ και μία δεκαετία.
Όπως ανέφερε, η γυναίκα, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Ο εγγονός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του e-ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.
Σήμερα, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε η οικογένεια, χωρίς αρχικά να εντοπίσουν κάποιο εύρημα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση και η Αστυνομία να συνεχίσει τη συλλογή στοιχείων και να αποστείλει το υλικό στη Δικαιοσύνη.
Γείτονας δήλωσε στο protothema.gr πως το πρωί της Πέμπτης (3/9) είδαν μπουλντόζες και την αστυνομία στην περιοχή. «Είπαν ότι έχει ταφεί μια κυρία στον κήπο. Δεν ξέρω αν βρήκαν κάτι. Εγώ την γιαγιά δεν την είχα δει. Είμαι νέος γείτονας εδώ», είπε. Στο σπίτι «έμενε η κυρία (...) και ο γιος της» ανέφερε ενώ επανέλαβε πως δεν είχε δει την ηλικιωμένη: «είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν την είχα δει ποτέ. Προφανώς αν συμβαίνει αυτό που βλέπω θα έχει γίνει πριν».
Παράλληλα, ο γείτονας μιλώντας στο Orange Press αναφέρθηκε στην ιδιόρρυθμη συμπεριφορά της οικογένειας: «Γενικά δεν είχαν επαφές με κανέναν από τους γείτονες. Έβγαιναν μόνο το βράδυ, ακόμα και το σκυλί τους τη νύχτα το έβγαζαν. Απ' όσο μπορώ να καταλάβω, είχαν κάποια ψυχολογικά θέματα, δεν ήταν πολύ καλά στα μυαλά τους. Είμαστε σε σοκ, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται».
Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε ότι είχε χάσει την επαφή μαζί της εδώ και μία δεκαετία.
Όπως ανέφερε, η γυναίκα, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Ο εγγονός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του e-ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.
Σήμερα, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε η οικογένεια, χωρίς αρχικά να εντοπίσουν κάποιο εύρημα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση και η Αστυνομία να συνεχίσει τη συλλογή στοιχείων και να αποστείλει το υλικό στη Δικαιοσύνη.
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