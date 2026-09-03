ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Οι πισωκίνητες επιβεβαιώσεις, ο νέος Γιάννης, ο Γιαννίτσας, ο Άγγελος και ο Τούρκος μνηστήρας της Σουηδέζας

• Φυσικά, κάθε αλλαγή δημιουργεί προσωρινές αναταράξεις. Υπάρχουν πικρίες, στενοχώριες και προσωπικές απογοητεύσεις. Είναι ανθρώπινο. Δεν σημαίνει, όμως, ότι κάθε αποχώρηση αποτελεί αποτυχία ή ότι κάθε νέα άφιξη είναι εκ προοιμίου δικαίωση. Όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα.

• Υπάρχει, όμως, και κάτι ακόμη σημαντικότερο: σχεδόν το 80% των Ελλήνων στελεχών που είχαν φύγει στο εξωτερικό έχουν πλέον επιστρέψει. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, η οποία μπορεί ξανά να προσφέρει προοπτική, εξέλιξη και ανταγωνιστικές απολαβές. Και, για να είμαστε δίκαιοι, είναι επιτυχία και της κυβέρνησης, καθώς η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος συνέβαλε στον επαναπατρισμό σημαντικού ανθρώπινου δυναμικού. Να τα λέμε κι αυτά.

• Κάποιος έρχεται, κάποιος φεύγει και, στη σημερινή αγορά αυτοκινήτου, όποιος αποχωρεί από μια εταιρεία συνήθως δεν αργεί να βρεθεί κάπου αλλού. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κίνηση, ζήτηση για ικανά στελέχη και πραγματική αξία στην εμπειρία που έχει συσσωρευτεί.

• Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, κάτι βασικό: οι ανακατατάξεις, οι μετακινήσεις στελεχών και οι αλλαγές στρατηγικής αποτελούν ένδειξη υγείας για μια αγορά. Οι σοβαρές εταιρείες δεν επαναπαύονται ούτε σε πρόσωπα ούτε σε πρακτικές που κάποτε πέτυχαν. Αναζητούν νέα σχέδια, διαφορετικές ιδέες και ανθρώπους που μπορούν να τις οδηγήσουν στο επόμενο βήμα.

• Όσα γράφτηκαν στην προηγούμενη «ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ» μπορεί να ακούστηκαν έντονα. «Ενόχλησαν» γιατί αποκαλύφθηκαν, δημιούργησαν συζητήσεις και πιθανότατα προκάλεσαν πικρίες. Όμως η πραγματικότητα έρχεται πλέον να επιβεβαιώσει ότι αυτά που περιγράψαμε όχι μόνο ήταν αληθινά, αλλά αποτελούν μέρος όσων πρόκειται να ακολουθήσουν.

• Σας είχα προειδοποιήσει ότι έρχεται ένα πολύ «σέξι» τελευταίο πεντάμηνο για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Και, όπως αποδεικνύεται, δεν ήταν ούτε υπερβολή ούτε… ΠισωΚίνητο πυροτέχνημα. Αυτά τα κάνουν άλλοι…

• Αυτό που βιώνει σήμερα η ελληνική αγορά αυτοκινήτου δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι η καθημερινότητα αγορών που αναπτύσσονται σταθερά εδώ και χρόνια. Εκεί οι μετακινήσεις, οι αλλαγές διοικήσεων και οι νέες στρατηγικές δεν αντιμετωπίζονται ως σεισμός. Αντιμετωπίζονται ως φυσιολογική εξέλιξη.

• Ας αφήσουμε, λοιπόν, στην άκρη τη μιζέρια και τα σενάρια καταστροφής. Η αγορά αλλάζει επειδή είναι ζωντανή. Οι εταιρείες επενδύουν, αναζητούν νέες ιδείες και διαθέσεις από ανθρώπους και προσπαθούν να ανεβάσουν τον πήχη. Και, μεταξύ μας, μέσα από αυτά τα «πήγαινε-έλα», εσείς -τα στελέχη- ενισχύετε τη θέση σας, εξελίσσετε την καριέρα σας και αυξάνετε και τα εισοδήματά σας.

• Οπότε ναι, μπορεί να υπάρχει μια εποχική αναστάτωση. Μπορεί ορισμένοι να χρειάζονται λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν. Αλλά το συμπέρασμα παραμένει ένα: Απολαύστε το. Διότι αυτό που συμβαίνει είναι ανάπτυξη.

• Σας είχα γράψει για ένα «μαγαζί» πολυεθνικό που σύντομα ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί ως τέτοιο στην Ελλάδα, καθώς το εργοστάσιο θα αναζητήσει εισαγωγέα.

• Το μαγαζί αυτό είναι η Volvo. Και μάλιστα μαθαίνω ότι ο νέος CEO (ιδιαίτερα καλές γνώσεις στα οικονομικά κλπ) ήρθε για να φροντίσει αυτή η μτάβαση να γινει σωστά διακριτικά και χωρίς να δημιουργηθεί κανέναν πρόβλημα στη λειτουργία της εταιρείας και στους πελάτες της.

• Βέβαια, η Volvo είναι μία από τις ουσιαστικά τρεις εταιρείες που δεν θα κατέβουν στην έκθεση AUTO ATHINA, παρότι έχει πλέον νέα αυτοκίνητα. Αλλά τον λόγο πλέον τον καταλαβαίνετε. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τη Ford…

• Οι πληροφορίες της «ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗΣ» λοιπόν αναφέρουν ότι η διαδικασία περνά πλέον σε φάση διαγωνισμού και ότι το ενδιαφέρον κάθε άλλο παρά περιορισμένο είναι. Αντιθέτως, στο παιχνίδι εμφανίζονται ιδιαίτερα δυνατοί παίκτες, έτοιμοι να διεκδικήσουν την ελληνική δραστηριότητα της σουηδικής μάρκας.

• Και γιατί να μην το κάνουν; Μιλάμε για μια εταιρεία που έκλεισε την προηγούμενη χρονιά με κέρδη, διαθέτει σοβαρή παρουσία στην ελληνική αγορά και έχει ήδη οργανωμένες δομές, δίκτυο και ισχυρό εμπορικό αποτύπωμα. Με απλά λόγια, είναι ένα μαγαζί πραγματικά «σιδερωμένο», έτοιμο να ενταχθεί σε έναν μεγάλο όμιλο και να συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα χωρίς να χρειάζεται να στηθεί από την αρχή.

• Μια αυτοκινητοβιομηχανία που έστρωσε στην Ελλάδα και την έκανε «premium» όταν πούλαγε V40 με διακόπτες Mondeo, ο Γιάννης ο Πετούλης και η ομάδα του τότε. Να τα θυμόμαστε αυτά…

• Όπως είναι λογικό λοιπόν, όπου υπάρχει μια τέτοια ευκαιρία, εμφανίζονται και πολλοί ενδιαφερόμενοι.

• Μεταξύ των παικτών που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, εξετάζουν πολύ σοβαρά τη διεκδίκηση της Volvo στην Ελλάδα βρίσκεται και ο τουρκικός όμιλος που συνδέεται με τη Otokoç ABG Holland B.V. Ναι αυτοί που έχουν το 60% της Avis. Στην Ελλάδα

• Και δεν φαίνεται να παρακολουθεί απλώς τη διαδικασία. Μαθαίνω ότι έχει μπει ιδιαίτερα δυνατά στο παιχνίδι και θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος.

• Παράλληλα, στην αγορά κυκλοφορούν πληροφορίες και για ενδιαφέρον από υφιστάμενους dealers της Volvo. Άνθρωποι που γνωρίζουν τη μάρκα, το ελληνικό κοινό, το δίκτυο και τις πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξής της. Το ερώτημα είναι εάν θα κινηθούν αυτόνομα ή εάν θα επιδιώξουν κάποια ευρύτερη συνεργασία.

• Στη λίστα των πιθανών διεκδικητών εμφανίζονται, επίσης, τα «ξαδερφάκια» της Geely, μαζί με ισραηλινά επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι συγκεκριμένοι παίκτες είναι ιδιαίτερα θερμοί με την ελληνική αγορά, επενδύουν, βλέπουν προοπτική και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγκαταλέγονται ήδη μεταξύ των φαβορί.

• Προσοχή, όμως: η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και μέχρι να υπάρξουν επίσημες αποφάσεις και υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να θεωρείται νικητής. Οι ισορροπίες σε τέτοιους διαγωνισμούς αλλάζουν γρήγορα, ενώ το εργοστάσιο δεν εξετάζει μόνο το οικονομικό τίμημα. Μετρά το επιχειρηματικό σχέδιο, η χρηματοοικονομική ισχύς, η εμπειρία, το δίκτυο, οι επενδύσεις και η δυνατότητα ανάπτυξης της μάρκας σε βάθος χρόνου.

Εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η αλλαγή, στον χάρτη των αμιγώς πολυεθνικών σχημάτων της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου θα απομείνουν ουσιαστικά η BMW και η Ford.

• Και για τη Ford, βεβαίως, είναι γνωστό ότι αναζητά διαφορετικά μοντέλα εκπροσώπησης στις μικρότερες αγορές, μεταξύ των οποίων και η ελληνική. Θυμίζω ότι οι σχετικές συζητήσεις με την Inchcape είχαν κάποτε φτάσει, όπως λέγεται, περίπου στο 90% της διαδρομής, αλλά τελικά ναυάγησαν πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

• Η περίπτωση της Volvo δείχνει προς τα πού κατευθύνεται συνολικά η αγορά. Τα εργοστάσια περιορίζουν την άμεση παρουσία τους σε μικρότερες χώρες και επιλέγουν ισχυρούς τοπικούς ή περιφερειακούς ομίλους, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν το κόστος, το ρίσκο και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

• Η Ελλάδα μπορεί να θεωρείται μικρή αγορά σε απόλυτους αριθμούς, δεν είναι όμως αδιάφορη. Έχει κερδοφορία, αναπτυξιακές δυνατότητες και πλέον συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κεφαλαίων από διαφορετικές χώρες.

• Και όταν για ένα «σιδερωμένο» μαγαζί εμφανίζονται τόσοι ισχυροί μνηστήρες, αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό παιχνίδι μόλις αρχίζει.

• Στο μεταξύ, το παιχνίδι έχει αρχίσει να φουντώνει και στο δίκτυο των dealers. Και εκεί, όπως μαθαίνω, οι εξελίξεις που έρχονται δεν θα είναι ούτε μικρές ούτε αδιάφορες.

• Μεγάλα και ιστορικά ονόματα της λιανικής πώλησης αυτοκινήτων βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο ισχυρών ομίλων, ενώ ορισμένες συζητήσεις φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει αρκετά.

• Μαθαίνω ότι στο στόχαστρο του ενδιαφέροντος είναι dealers της Toyota…

• Για του λόγου το αληθές μαθαίνω (το... αληθές δεν επιβεβαιώνω όμως) οτι η Γιαννίτσας, σύντομα θα αφεθεί στην αγκαλιά AUTOHELLAS.

• Εφόσον η κίνηση ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Η AUTOHELLAS θα διευρύνει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στη λιανική, ενισχύοντας το αποτύπωμά της σε ένα κομμάτι της αγοράς που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.

• Βεβαίως, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, όλα παραμένουν πληροφορίες. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι η μοναδική. Οι συζητήσεις πολλαπλασιάζονται και μεγάλοι όμιλοι εξετάζουν εξαγορές, συνεργασίες και νέες τοποθετήσεις στη λιανική.

• Το έχουμε ήδη πει: η ελληνική αγορά αυτοκινήτου ετοιμάζεται για μεγάλα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Ο χάρτης των εισαγωγέων αλλάζει, τα εργοστάσια επανεξετάζουν τα μοντέλα εκπροσώπησής τους και τώρα έρχεται η σειρά των dealers να μπουν σε έναν νέο κύκλο συγκέντρωσης και ισχυρών επενδύσεων.

• Κάποιοι βρίσκονται ήδη μέσα στην αγορά και μεγαλώνουν τη θέση τους. Άλλοι ετοιμάζονται να μπουν τώρα, βλέποντας ευκαιρίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχαν. Όλοι, όμως, βάζουν πραγματικά χρήματα στο τραπέζι.

Και όσοι επενδύουν αυτά τα χρήματα, κάτι βλέπουν.

Γιατί χαζοί δεν είναι…

• Το επόμενο διάστημα ξεκινάει την δράση του στην Audi Kosmocar, ένας παλιός μας γνώριμος (καλά όχι και τόσο παλιός), ο Γιάννης o Ρούσης.



• Ο Γιάννης διαθέτει πολυετή προϋπηρεσία στον κλάδο του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Autohellas, στην Kia Europe και στην General Motors.

• Ναι στην KIA Europe θήτευσε μαζί με την Αλεξία Κωστοπούλου, τη νέα Marketing της Kosmocar…

• Ο επαναπατρισμός που λέγαμε…

• Μεγάλη επιστροφή και του Στέλιου του Κουτελόπουλου.

• Μαθαίνω ότι ο Στέλιος θα «παρουσιαστεί» στης 2 Οκτωβρίου -στην ημέρα μας- στην AUTO ATHINA (εγκαίνια - company’s - press day), ως Γενικός Διευθυντής της λιανικής της GA Motors και θα αναφέρεται απευθείας στον Στήβ τον Σίρτη.

• Έντονη κινητικότητα καταγράφεται και στο παιχνίδι των μπασκετικών χορηγιών, με τις εταιρείες του αυτοκινήτου και της mobility να ανακατεύουν ξανά την τράπουλα ενόψει της νέας σεζόν.

• Όπως σας είχα γράψει, η Instacar ολοκλήρωσε το ταξίδι της με τον Παναθηναϊκό και δεν θα συνεχίσει τη συγκεκριμένη συνεργασία. Αντίστοιχα, τέλος μπήκε και στη συνεργασία της FMS με τον Ολυμπιακό.

• Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι τη θέση της Instacar στον Παναθηναϊκό ετοιμάζεται να πάρει η Digicar.

• Στον Ολυμπιακό, από την άλλη πλευρά, δεν φαίνεται να έχει βρεθεί ακόμη κάποιος νέος μεγάλος χορηγός από τον χώρο του αυτοκινήτου. Έτσι, τουλάχιστον προς το παρόν, η ομάδα θα συνεχίσει το παιχνίδι που ήδη παίζει με τη FlexCar.

• Την ίδια ώρα, μαθαίνω ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα και από την πλευρά του Ομίλου Συγγελίδη. Δεν γνωρίζω ακόμη πού ακριβώς θα καταλήξει, αλλά είναι φανερό ότι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς αντιλαμβάνονται πλέον την αξία του ελληνικού μπάσκετ ως επικοινωνιακού προϊόντος.

• Και πολύ σωστά κάνουν.

• Το ελληνικό μπάσκετ ταιριάζει απόλυτα με τον κλάδο του αυτοκινήτου. Έχει ένταση, ταχύτητα, ανταγωνισμό, ισχυρές προσωπικότητες και ένα κοινό που ακολουθεί τις ομάδες του με πάθος.

• Το ζητούμενο, βεβαίως, δεν είναι απλώς να μπει ένα λογότυπο στη φανέλα, στο παρκέ ή στις πινακίδες LED. Χρειαζόμαστε έξυπνες και πραγματικά δημιουργικές ενέργειες marketing.

• Η εποχή κατά την οποία κάποιοι θεωρούσαν ολοκληρωμένη καμπάνια το να δώσουν ένα αυτοκίνητο σε έναν influencer, να βγάλει δύο φωτογραφίες και να κρατήσει επιδεικτικά το κλειδί, ευτυχώς έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

• Αυτή η μαρκετινίστικη ανοησία κόστισε πολλά χρήματα και πρόσφερε ελάχιστα στις περισσότερες περιπτώσεις. Η αγορά ωρίμασε και πλέον αναζητά συνεργασίες με πραγματική απήχηση, διάρκεια και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

• Κάτι λείπει φέτος από την ΔΕΘ… και θα λείψει πολύ στην ΔΕΘ

• Η AUTO THESSALONIKI την οποία θα δούμε το 2027. Φέτος ATHINA!

• Στο μεταξύ ακούω για έντονη δραστηριότητα στο Ελβετικό στρατόπεδο του Ολυμπιακού Χωριού… Αλλα πολύ έντονη (don’t call me pls).

• Και η iCaur θα παρκάρει εκεί, όπως είχε γράψει πρώτο το newsauto από τις 22 Απριλίου – Δείτε εδώ

• Κλείνω με Ομιλο Βασιλάκη. Επιβεβαιώθηκαν όλα αυτα που έγραψε η Πίσω Κίνηση την προηγούμενη εβδομαδα...

• Και στην ερώτηση ποιος θα αναλάβει τις CHANGAN και AVATR αφου ο Μάριος Μπαρ. θα τρέξει τις δύσκολες (και το εννοώ) Hyunda και KIA, η απάντηση δόθηκε.

• Άγγελος Στεφανοπουλος. Ναι, ο πρώην Kosmocar πλέον σε κινέζικες... περιπέτειες! Καλή επιτυχία!

• Ο πρώην μας, Αναστασης ο Γαλάνης, ξεκίνησε στον Σπανό, ο οποίος συνεχίζει να ποντάρει σε Δημοσιογράφους. Καλή επιτυχία και στον Αναστάση!

• Δημοσιογράφοι, οι οποίοι μεταπηδούν στην απέναντι όχθη, με την εξέλιξη στον κλάδο τους, να είναι αντιστρόφως ανάλογη από αυτή του αυτοκινητικού κλάδου.

• Αλλα κάποιοι συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο και τα clickbait. Και καταρέουν...

• Λοιπόν στα δικά μας τα ωραία, και μετά τα ρεκόρ του Αυγούστου - και σας ευχαριστούμε θερμά όλη η ομάδα!

• Ετοιμαστείτε για τηλεοπτική εκπομπή newsauto και για το αγγλόφωνο newαsuto!

• Ετοιμαστείτε για newsauto και car power (!) παρουσία στην AUTO ATHINA.

• Ετοιμαστείτε για ένα δυνατό και απόλυτα αυτοκινητικό (και πολύ εμπορικό) συνέδριο αρχές Δεκεμβρίου

• Ετοιμαστείτε για το Ελληνικό Car of The Year 2027 που θα είναι ακόμα πιο λαμπερό από αυτο του 2026. (Εκεί τον Φλεβάρη κοντά στον Βαλεντίνο για να αγαπηθούμε!)

• Ετοιμαστείτε και αλλα ωραία...

Δε σας λέω άλλα – Την άλλη εβδομάδα

ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ

ΤΤ

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• Το Off The Record αποκλειστικό τηλέφωνο της Πίσω Κίνησης για ότι SMS θέλετε – 6937358247

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