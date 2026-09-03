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Αλμυρός: Ξυλοκόπησε την 22χρονη έγκυο σύντροφό του μετά από καβγά, τον κατήγγειλε γειτόνισσα
Αλμυρός: Ξυλοκόπησε την 22χρονη έγκυο σύντροφό του μετά από καβγά, τον κατήγγειλε γειτόνισσα
Ο 28χρονος ομολόγησε την πράξη του ενώπιον του δικαστηρίου
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκε σήμερα ένας 28χρονος μετά από καταγγελία γειτόνισσας για ξυλοδαρμό της 22χρονης συντρόφου του, η οποία είναι έγκυος.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το gegonotanews.gr, ο άνδρας φέρεται να κλώτσησε τη σύντροφό του στα πόδια, το κεφάλι και την πλάτη. Νωρίτερα φέρεται να είχε προηγηθεί καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι.
Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (30/8) στον Αλμυρό και καταγγέλθηκε στις Αρχές από γειτόνισσα, η οποία έτυχε να είναι μπροστά και να είδε τι συνέβη. Στη συνέχεια ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ., η οποία συνέλαβε τον 28χρονο. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Η δίκη, ωστόσο, αναβλήθηκε για σήμερα, καθώς η παθούσα δεν παρέστη στο δικαστήριο.
Την Πέμπτης (3/9) ο κατηγορούμενος ζήτησε αναβολή του αυτοφώρου και το αίτημά του έγινε αποδεκτό με το δικαστήριο να ανακοινώνει την αναβολή της δίκης για τις 17 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι και πάλι η 22χρονη δεν έδωσε το παρών στο δικαστήριο.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το gegonotanews.gr, ο άνδρας φέρεται να κλώτσησε τη σύντροφό του στα πόδια, το κεφάλι και την πλάτη. Νωρίτερα φέρεται να είχε προηγηθεί καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι.
Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (30/8) στον Αλμυρό και καταγγέλθηκε στις Αρχές από γειτόνισσα, η οποία έτυχε να είναι μπροστά και να είδε τι συνέβη. Στη συνέχεια ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ., η οποία συνέλαβε τον 28χρονο. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Η δίκη, ωστόσο, αναβλήθηκε για σήμερα, καθώς η παθούσα δεν παρέστη στο δικαστήριο.
Την Πέμπτης (3/9) ο κατηγορούμενος ζήτησε αναβολή του αυτοφώρου και το αίτημά του έγινε αποδεκτό με το δικαστήριο να ανακοινώνει την αναβολή της δίκης για τις 17 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι και πάλι η 22χρονη δεν έδωσε το παρών στο δικαστήριο.
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