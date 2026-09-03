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Συνελήθφη 22χρονος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» που μετέφερε λαθραία τσιγάρα και καπνό
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Λαθραία τσιγάρα Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος"

Συνελήθφη 22χρονος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» που μετέφερε λαθραία τσιγάρα και καπνό

Στις αποσκευές βρέθηκαν 7.008 λαθραία τσιγάρα και τρία κιλά καπνού

Συνελήθφη 22χρονος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» που μετέφερε λαθραία τσιγάρα και καπνό
Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης (2/9) η Αστυνομία στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 7.008 λαθραία τσιγάρα και τρία κιλά καπνού σε πλαστικές συσκευασίες χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ειδικότερα, ο νεαρόςφέρεται να έφτασε στη χώρα με πτήση από το Κάιρο και εντοπίστηκε στο επίπεδο των αφίξεων του αεροδρομίου.

Εκτός από τα λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν και τρία κιλά καπνού που βρέθηκαν στην κατοχή του. 

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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