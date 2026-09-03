Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Συνελήθφη 22χρονος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» που μετέφερε λαθραία τσιγάρα και καπνό
Συνελήθφη 22χρονος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» που μετέφερε λαθραία τσιγάρα και καπνό
Στις αποσκευές βρέθηκαν 7.008 λαθραία τσιγάρα και τρία κιλά καπνού
Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης (2/9) η Αστυνομία στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 7.008 λαθραία τσιγάρα και τρία κιλά καπνού σε πλαστικές συσκευασίες χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Ειδικότερα, ο νεαρόςφέρεται να έφτασε στη χώρα με πτήση από το Κάιρο και εντοπίστηκε στο επίπεδο των αφίξεων του αεροδρομίου.
Εκτός από τα λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν και τρία κιλά καπνού που βρέθηκαν στην κατοχή του.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, ο νεαρόςφέρεται να έφτασε στη χώρα με πτήση από το Κάιρο και εντοπίστηκε στο επίπεδο των αφίξεων του αεροδρομίου.
Εκτός από τα λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν και τρία κιλά καπνού που βρέθηκαν στην κατοχή του.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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