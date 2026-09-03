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Φωτιά τώρα στον Ψηλό Στάλο Σουφλίου Έβρου, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Έβρος Σουφλί

Φωτιά τώρα στον Ψηλό Στάλο Σουφλίου Έβρου, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα

Φωτιά τώρα στον Ψηλό Στάλο Σουφλίου Έβρου, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (3/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλός Στάλος Σουφλίου Έβρου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

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