Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Φωτιά τώρα στον Ψηλό Στάλο Σουφλίου Έβρου, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Φωτιά τώρα στον Ψηλό Στάλο Σουφλίου Έβρου, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (3/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλός Στάλος Σουφλίου Έβρου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλός Στάλος Σουφλίου Έβρου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026
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