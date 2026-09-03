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Νεκρή 55χρονη που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στα Γρεβενά
ΕΛΛΑΔΑ
Γρεβενά Τρακτέρ Νεκρή

Νεκρή 55χρονη που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στα Γρεβενά

Το τρακτέρ ήταν φορτωμένο με ξύλα

Νεκρή 55χρονη που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στα Γρεβενά
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Κληματάκι Γρεβενών, όταν τρακτέρ ανετράπη και καταπλάκωσε 55χρονη. 

Το τρακτέρ ήταν φορτωμένο με ξύλα ενώ μετά την ανατροπή του η γυναίκα εγκλωβίστηκε, σύμφωνα  με την ΕΡΤ. 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Την απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία Γρεβενών διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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