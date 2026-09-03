Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Νεκρή 55χρονη που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στα Γρεβενά
Νεκρή 55χρονη που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στα Γρεβενά
Το τρακτέρ ήταν φορτωμένο με ξύλα
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Κληματάκι Γρεβενών, όταν τρακτέρ ανετράπη και καταπλάκωσε 55χρονη.
Το τρακτέρ ήταν φορτωμένο με ξύλα ενώ μετά την ανατροπή του η γυναίκα εγκλωβίστηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Την απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.
Η Τροχαία Γρεβενών διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
Το τρακτέρ ήταν φορτωμένο με ξύλα ενώ μετά την ανατροπή του η γυναίκα εγκλωβίστηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Την απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.
Η Τροχαία Γρεβενών διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
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