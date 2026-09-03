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Οπλοστάσιο σε σπίτι 60χρονου στα Βορίζια, κατασχέθηκαν καλάσνικοφ και 869 φυσίγγια
Οπλοστάσιο σε σπίτι 60χρονου στα Βορίζια, κατασχέθηκαν καλάσνικοφ και 869 φυσίγγια
Κατασχέθηκαν ακόμη κυνηγετικό όπλο, γεμιστήρες και εξοπλισμός όπλων
Στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί πραγματοποιήθηκε στα Βορίζια του δήμου Φαιστού.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 2ας Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.
Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 60χρονου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:
ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου kalasnikof,
ένα περίστροφο,
ένα κυνηγετικό όπλο,
δύο γεμιστήρες,
869 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,
μία θήκη περιστρόφου,
τέσσερις αορτήρες.
Ο 60χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 2ας Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.
Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 60χρονου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:
ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου kalasnikof,
ένα περίστροφο,
ένα κυνηγετικό όπλο,
δύο γεμιστήρες,
869 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,
μία θήκη περιστρόφου,
τέσσερις αορτήρες.
Ο 60χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Η προανάκριση για την υπόθεση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες και η προέλευση του οπλισμού που εντοπίστηκε στην κατοχή του.
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