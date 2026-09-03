Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Στο Νοσοκομείο Πρέβεζας τρία παιδιά με εισαγγελική εντολή μετά από καταγγελία για παραμέληση και υποσιτισμό
Στο Νοσοκομείο Πρέβεζας τρία παιδιά με εισαγγελική εντολή μετά από καταγγελία για παραμέληση και υποσιτισμό
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η καταγγελία έγινε από συγγενικά πρόσωπα σε βάρος του πατέρα
Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την προστασία τριών ανήλικων παιδιών που φιλοξενούνται από την Τρίτη στο Νοσοκομείο Πρέβεζας με εισαγγελική εντολή, επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών από τον Δήμο Ζηρού, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από καταγγελίες για παραμέληση και υποσιτισμό.
Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, η καταγγελία έγινε από συγγενικά πρόσωπα σε βάρος του πατέρα.
«Η μητέρα έφυγε από το σπίτι» τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και έθεσε ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει αστυνομική φύλαξη στον χώρο του νοσοκομείου, ενώ, όπως αναφέρει, ο πατέρας βρίσκεται και κινείται γύρω από το νοσηλευτικό ίδρυμα.
«Εάν τα απαγάγει ποιος θα φταίει;» διερωτάται, υπογραμμίζοντας ότι το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να αναλάβει ρόλο φύλαξης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών από τον Δήμο Ζηρού, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από καταγγελίες για παραμέληση και υποσιτισμό.
Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, η καταγγελία έγινε από συγγενικά πρόσωπα σε βάρος του πατέρα.
«Η μητέρα έφυγε από το σπίτι» τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και έθεσε ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει αστυνομική φύλαξη στον χώρο του νοσοκομείου, ενώ, όπως αναφέρει, ο πατέρας βρίσκεται και κινείται γύρω από το νοσηλευτικό ίδρυμα.
«Εάν τα απαγάγει ποιος θα φταίει;» διερωτάται, υπογραμμίζοντας ότι το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να αναλάβει ρόλο φύλαξης.
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