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Γυναίκα από την Πάτρα έπεσε θύμα απάτης με δόλωμα τον... Κριστιάνο Ρονάλντο που της ζήτησε 100 ευρώ!
Γυναίκα από την Πάτρα έπεσε θύμα απάτης με δόλωμα τον... Κριστιάνο Ρονάλντο που της ζήτησε 100 ευρώ!
«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω δύο φορές από 50 ευρώ» περιέγραψε το θύμα της απάτης
Θύμα απατεώνα ο οποίος δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ως δόλωμα τον Κριστιάνο Ρονάλντο έπεσε μια γυναίκα από την Πάτρα.
Η ίδια περιέγραψε στην εφημερίδα Γνώμη ότι ο απατεώνας την έπεισε δείχνοντας της ένα βίντεο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να της ζητάει χρήματα μέσω IRIS.
«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα, 50 ευρώ, δύο φορές. Μάλιστα, για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ήταν ο Ρονάλντο, σ’ ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, σε όλο τον κόσμο. Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης» είπε η κυρία Νικολίτσα.
Μιλώντας στο Ionian TV είπε για τον απατεώνα «με εξαπάτησε, με εξύβρισε χυδαία ενώ του είπα ότι είμαι φτωχή».
Ο απατεώνας έπεισε τελικά τη γυναίκα να του καταθέσει 100 ευρώ μέσω IRIS σε δύο δόσεις των 50 ευρώ αλλά μετά αφού πήρε τα χρήματα διέκοψε κάθε επικοινωνία, με την κυρία Νικολίτσα να αντιλαμβάνεται την απάτη.
Η ίδια περιέγραψε στην εφημερίδα Γνώμη ότι ο απατεώνας την έπεισε δείχνοντας της ένα βίντεο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να της ζητάει χρήματα μέσω IRIS.
«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα, 50 ευρώ, δύο φορές. Μάλιστα, για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ήταν ο Ρονάλντο, σ’ ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, σε όλο τον κόσμο. Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης» είπε η κυρία Νικολίτσα.
Μιλώντας στο Ionian TV είπε για τον απατεώνα «με εξαπάτησε, με εξύβρισε χυδαία ενώ του είπα ότι είμαι φτωχή».
Ο απατεώνας έπεισε τελικά τη γυναίκα να του καταθέσει 100 ευρώ μέσω IRIS σε δύο δόσεις των 50 ευρώ αλλά μετά αφού πήρε τα χρήματα διέκοψε κάθε επικοινωνία, με την κυρία Νικολίτσα να αντιλαμβάνεται την απάτη.
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