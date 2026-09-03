Γυναίκα από την Πάτρα έπεσε θύμα απάτης με δόλωμα τον... Κριστιάνο Ρονάλντο που της ζήτησε 100 ευρώ!

«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω δύο φορές από 50 ευρώ» περιέγραψε το θύμα της απάτης