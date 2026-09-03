Νέο Λύκειο: Το σχολείο αλλάζει – Τι φέρνει το Εθνικό Απολυτήριο, πώς θα υπολογίζονται οι βαθμοί και ποιοι μαθητές θα επηρεαστούν

Το σχέδιο της κυβέρνησης για το «σχολείο του αύριο» παρουσιάστηκε στο Ωδείο Αθηνών – Από την αποστήθιση στις δεξιότητες, από την «εξέταση μιας ημέρας» στην εκπαιδευτική διαδρομή – AI, νέο πρόγραμμα σπουδών, επαγγελματική εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες στο επίκεντρο – Όλο το χρονοδιάγραμμα για τον Εθνικό Διάλογο