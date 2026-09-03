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Συνελήφθη στην Αθήνα 34χρονος Τούρκος με Ερυθρά Αγγελία της Interpol
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Τούρκος Ελληνική Αστυνομία

Συνελήφθη στην Αθήνα 34χρονος Τούρκος με Ερυθρά Αγγελία της Interpol

Καταζητούνταν από τις τουρκικές Αρχές για διακεκριμένη κλοπή και παρεμπόδιση άσκησης του δημοσίου συμφέροντος

Συνελήφθη στην Αθήνα 34χρονος Τούρκος με Ερυθρά Αγγελία της Interpol
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Στη σύλληψη ενός 34χρονου Τούρκου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα μέσω της Interpol, προχώρησαν οι Αρχές στην Αθήνα.

Ο  34χρονος αναζητούνταν για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αθήνας, 34χρονος υπήκοος Τουρκίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».
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