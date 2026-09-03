Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Συνελήφθη στην Αθήνα 34χρονος Τούρκος με Ερυθρά Αγγελία της Interpol
Συνελήφθη στην Αθήνα 34χρονος Τούρκος με Ερυθρά Αγγελία της Interpol
Καταζητούνταν από τις τουρκικές Αρχές για διακεκριμένη κλοπή και παρεμπόδιση άσκησης του δημοσίου συμφέροντος
Στη σύλληψη ενός 34χρονου Τούρκου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα μέσω της Interpol, προχώρησαν οι Αρχές στην Αθήνα.
Ο 34χρονος αναζητούνταν για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος.
Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».
Ο 34χρονος αναζητούνταν για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αθήνας, 34χρονος υπήκοος Τουρκίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.
Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα