Ανάσα δροσιάς με μπόρες και καταιγίδες σήμερα, επιστρέφει γρήγορα η ζέστη, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Στους 32 βαθμούς σήμερα η μεγαλύτερη θερμοκρασία στην Αττική - Δεν θα ξεπεράσει τους 29 ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη





Την ίδια ώρα ενισχύονται και τα μελτέμια στο Αιγαίο. Η αλλαγή αυτή πάντως, δεν θα κρατήσει πολύ.



Πιο αναλυτικά:







Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις φτάνοντας στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν έως 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα δυτικά και την Κρήτη και τους 33 βαθμούς στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.



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Ο καιρός των επόμενων ημερών Την Παρασκευή η αστάθεια αρχίζει να υποχωρεί, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται σημαντικά και να εκδηλώνονται πλέον σε πιο τοπικό επίπεδο. Οι βοριάδες ωστόσο θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο.



Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί περαιτέρω με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και τα μελτέμια να εξασθενούν σταδιακά.



Αρκετές μπόρες και καταιγίδες περιμένουμε τις επόμενες ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο, προσφέροντας μια πρόσκαιρη ανάσα δροσιάς.Την ίδια ώρα ενισχύονται και τα μελτέμια στο Αιγαίο. Η αλλαγή αυτή πάντως, δεν θα κρατήσει πολύ.Πιο αναλυτικά:Για σήμερα Πέμπτη (3/9) από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και σε αρκετές περιοχές κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα κατά διαστήματα τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάζουν ένταση.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις φτάνοντας στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν έως 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα δυτικά και την Κρήτη και τους 33 βαθμούς στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.Στην Αττική μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς.Την Παρασκευή η αστάθεια αρχίζει να υποχωρεί, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται σημαντικά και να εκδηλώνονται πλέον σε πιο τοπικό επίπεδο. Οι βοριάδες ωστόσο θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο.Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί περαιτέρω με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και τα μελτέμια να εξασθενούν σταδιακά.

Από την Κυριακή μπαίνουμε ξανά σε τροχιά ανόδου της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να κερδίζει σταδιακά αρκετούς βαθμούς. Η τάση αυτή δεν φαίνεται πρόσκαιρη καθώς και μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένονται θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνηθισμένες για το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.