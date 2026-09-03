Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 42χρονης για παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη παραλία Natura
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 42χρονης για παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη παραλία Natura
Κιόσκια, τραπέζια, ψησταριές και τροχόσπιτο εντοπίστηκαν στην παραθαλάσσια περιοχή
Στη σύλληψη μιας 42χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από έλεγχο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς φέρεται να είχε εγκαταστήσει και να λειτουργούσε χωρίς τις απαραίτητες άδειες καντίνα σε παραθαλάσσια περιοχή που ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2020.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μετά από έρευνα και διερεύνηση σχετικών καταγγελιών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 42χρονη είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε προστατευόμενη παραθαλάσσια ζώνη, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και τις προβλεπόμενες ειδικές άδειες για τη λειτουργία της.
Κατά τον έλεγχο στον χώρο εντοπίστηκαν κατασκευές και εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση πελατών, όπως κιόσκια με δίχτυα ηλιοπροστασίας, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψησταριές, ενώ υπήρχε και τροχόσπιτο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός χώρος.
Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα την αυθαίρετη κατάληψη τμήματος της παραλίας, αλλά και την πρόκληση φθορών στην αυτοφυή βλάστηση των αμμοθινών.
Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής, λόγω ρύπανσης, αισθητικής αλλοίωσης του φυσικού τοπίου και διατάραξης της οικοσυστημικής ισορροπίας.
Σε βάρος της 42χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μετά από έρευνα και διερεύνηση σχετικών καταγγελιών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 42χρονη είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε προστατευόμενη παραθαλάσσια ζώνη, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και τις προβλεπόμενες ειδικές άδειες για τη λειτουργία της.
Κατά τον έλεγχο στον χώρο εντοπίστηκαν κατασκευές και εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση πελατών, όπως κιόσκια με δίχτυα ηλιοπροστασίας, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψησταριές, ενώ υπήρχε και τροχόσπιτο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός χώρος.
Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα την αυθαίρετη κατάληψη τμήματος της παραλίας, αλλά και την πρόκληση φθορών στην αυτοφυή βλάστηση των αμμοθινών.
Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής, λόγω ρύπανσης, αισθητικής αλλοίωσης του φυσικού τοπίου και διατάραξης της οικοσυστημικής ισορροπίας.
Σε βάρος της 42χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής.
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