Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 42χρονης για παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη παραλία Natura
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Natura Παραλία

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 42χρονης για παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη παραλία Natura

Κιόσκια, τραπέζια, ψησταριές και τροχόσπιτο εντοπίστηκαν στην παραθαλάσσια περιοχή

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 42χρονης για παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη παραλία Natura
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Στη σύλληψη μιας 42χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από έλεγχο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς φέρεται να είχε εγκαταστήσει και να λειτουργούσε χωρίς τις απαραίτητες άδειες καντίνα σε παραθαλάσσια περιοχή που ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2020.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μετά από έρευνα και διερεύνηση σχετικών καταγγελιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 42χρονη είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε προστατευόμενη παραθαλάσσια ζώνη, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και τις προβλεπόμενες ειδικές άδειες για τη λειτουργία της.
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 42χρονης για παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη παραλία Natura
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 42χρονης για παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη παραλία Natura
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 42χρονης για παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη παραλία Natura


Κατά τον έλεγχο στον χώρο εντοπίστηκαν κατασκευές και εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση πελατών, όπως κιόσκια με δίχτυα ηλιοπροστασίας, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψησταριές, ενώ υπήρχε και τροχόσπιτο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός χώρος.

Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα την αυθαίρετη κατάληψη τμήματος της παραλίας, αλλά και την πρόκληση φθορών στην αυτοφυή βλάστηση των αμμοθινών.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής, λόγω ρύπανσης, αισθητικής αλλοίωσης του φυσικού τοπίου και διατάραξης της οικοσυστημικής ισορροπίας.

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Σε βάρος της 42χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής.
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