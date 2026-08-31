Θεσσαλονίκη: Πελάτη που δεν τον άφησε να κλέψει ένα μπουκάλι ουίσκι έψαχνε ο 38χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα σε ψιλικατζίδικο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ψιλικατζίδικο Πυροβολισμός

Θεσσαλονίκη: Πελάτη που δεν τον άφησε να κλέψει ένα μπουκάλι ουίσκι έψαχνε ο 38χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα σε ψιλικατζίδικο

Πυροβόλησε δύο φορές στην οροφή, χωρίς να προκύψει τραυματισμός και τράπηκε σε φυγή

Θεσσαλονίκη: Πελάτη που δεν τον άφησε να κλέψει ένα μπουκάλι ουίσκι έψαχνε ο 38χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα σε ψιλικατζίδικο
Στράτος Λούβαρης
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Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθεί σήμερα ο άντρας που το μεσημέρι της Κυριακής εισέβαλε με καραμπίνα σε κατάστημα καφέ - ψιλικών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πυροβόλησε στον αέρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν 38χρονος εισήλθε στο κατάστημα και με απειλή χρήσης βίας, αφαίρεσε ένα μπουκάλι ουίσκι. Τότε παρενέβη πελάτης του μαγαζιού και έτσι το προϊόν επανακτήθηκε και ο άντρας εγκατέλειψε το κατάστημα.

Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα όμως, επέστρεψε έχοντας στην κατοχή του κοντόκανη καραμπίνα που είχε αποκρύψει σε ζακέτα, αναζητώντας το άτομο που παρενέβη. Όταν αντιλήφθηκε ότι δε βρισκόταν στο σημείο, πυροβόλησε δύο φορές στην οροφή, χωρίς να προκύψει τραυματισμός και τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κατάφεραν να τον εντοπίσουν, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, και να τον συλλάβουν.
Στράτος Λούβαρης
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