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Αγωνία για την 15χρονη που εξαφανίστηκε στο Αγρίνιο, εκδόθηκε missing alert
Αγωνία για την 15χρονη που εξαφανίστηκε στο Αγρίνιο, εκδόθηκε missing alert
Η οικογένειά της απευθύνει έκκληση όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την αστυνομία
Συναγερμός έχει σημάνει στο Αγρίνιο για την εξαφάνιση της 15χρονης, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από το μεσημέρι της Τρίτης.
Σύμφωνα με τους γονείς της ανήλικης που μίλησαν στο sinidisi.gr, η κοπέλα έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά και κατευθύνθηκε προς το γήπεδο του Παναιτωλικού.
Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, συναντήθηκε με φίλη της και έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν.
Οι γονείς της 15χρονης δήλωσαν το μεσημέρι της Τρίτης την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό της ενώ εκδόθηκε και missing alert από το Χαμόγελο του Παιδιού.
Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της Παναγιώτας να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομίας.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα, γαλάζιο τζιν παντελόνι, άσπρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε κίτρινη τσάντα.
Σύμφωνα με τους γονείς της ανήλικης που μίλησαν στο sinidisi.gr, η κοπέλα έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά και κατευθύνθηκε προς το γήπεδο του Παναιτωλικού.
Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, συναντήθηκε με φίλη της και έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν.
Οι γονείς της 15χρονης δήλωσαν το μεσημέρι της Τρίτης την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό της ενώ εκδόθηκε και missing alert από το Χαμόγελο του Παιδιού.
Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της Παναγιώτας να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομίας.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα, γαλάζιο τζιν παντελόνι, άσπρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε κίτρινη τσάντα.
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