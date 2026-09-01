Η Ελλάδα με τις Εθνικές Ανδρών/Γυναικών στη μάχη του Παγκοσμίου 3x3 Κωφών – Άρχισαν οι αγώνες στο Zlatibor της Σερβίας

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Με διπλή ελληνική παρουσία άρχισε σήμερα στο Zlatibor της Σερβίας το DIBF 3x3 WORLD CUP 2026, με τις Εθνικές Ομάδες 3x3 Μπάσκετ Κωφών Ανδρών και Γυναικών να εκπροσωπούν την Ελλάδα στη μεγάλη διεθνή διοργάνωση.Το Παγκόσμιο Κύπελλο, που διοργανώνεται από τη Deaf International Basketball Federation (DIBF) και θα ολοκληρωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνει στο Zlatibor κορυφαίες Εθνικές Ομάδες 3x3 από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την DIBF, στη διοργάνωση συμμετέχουν συνολικά 17 ανδρικές και 11 γυναικείες ομάδες.Οι αγώνες ξεκίνησαν σήμερα (1/9) από το πρωί, με τις ελληνικές Εθνικές Ομάδες να μπαίνουν στη μάχη, δίνοντας από την πρώτη ημέρα το δικό τους αγωνιστικό στίγμα στη διοργάνωση.Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η επίσημη τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μια ξεχωριστή στιγμή για όλες τις αποστολές που βρίσκονται στο Zlatibor και για το διεθνές μπάσκετ Κωφών.Την Εθνική μας Ομάδα 3x3 Μπάσκετ Κωφών Ανδρών και Γυναικών αποτελούν οι Παναγιώτης Βαϊόπουλος (ΑΣΚΚ), Χρήστος Γκανάτσας (ΑΠΟΚΜ), Κωνσταντίνος Μπέλλος (ΠΑΟΚΜ), Έκτορας Μητσώνης (ΑΣΚΚ), Χρυσάνθη Χαϊνά (ΠΑΟΚΜ), Στεφανία Πατέρα (ΠΑΟΚΜ), Γεωργία Τσαρούχα (ΠΑΟΚΜ) και Γεωργία Καμαριώτου (ΠΑΟΚΜ).Της ελληνικής αποστολής ηγείται ο Πρόεδρος της ΕΟΑΚ, Βασίλειος Κόσκορης, αρχηγός είναι ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΑΚ, ενώ συνοδοί είναι οι Κωνσταντίνος Γκανάτσας, Σταυρούλα Κοτσιρέα και ο Ταμίας της ΕΟΑΚ, Βασίλειος Χαγιάς. Οδηγός του αυτοκινήτου της αποστολής είναι ο Γεώργιος Βερούχης.Στην αναχώρηση της ελληνικής αποστολής προς τη Σερβία παραβρέθηκε ο Ιωάννης Στουφής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΑΚ και Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Κωφών (DIBF).Παράλληλα με τις Εθνικές Ομάδες 3x3, στο Zlatibor βρίσκεται και η Εθνική Ομάδα Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κωφών, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της ορεινής περιοχής για ένα σημαντικό στάδιο της προετοιμασίας της.Η παρουσία της στη Σερβία εντάσσεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό ενόψει του 11ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κωφών, το οποίο θα φιλοξενηθεί στις Σέρρες, με στόχο τη βελτίωση της αγωνιστικής ετοιμότητας, την απόκτηση πολύτιμων εμπειριών και την εξοικείωση των αθλητών με διαφορετικές αγωνιστικές συνθήκες και απαιτήσεις.Την Εθνική Ομάδα αποτελούν οι Μιχάλης Μπόης (ΑΣΚΚ), Λεμονιά Γκαμαλιά (ΠΟΚ) και Βύρωνας Θωμαΐδης (ΑΠΟΚΜ), με προπονητή τον Βασίλη Χορτομάρη.Η παρουσία και των δύο Εθνικών Ομάδων στο Zlatibor αποτυπώνει τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΕΟΑΚ και τη διαρκή προσπάθεια για συμμετοχή, εμπειρίες και διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο. Με τις Σέρρες να αποτελούν τον επόμενο μεγάλο σταθμό για τον Αγωνιστικό Προσανατολισμό, ο ορίζοντας του ελληνικού αθλητισμού Κωφών φτάνει ήδη μέχρι τη μεγάλη διοργάνωση των Deaflympics Αθήνα 2029.Η ΕΟΑΚ εύχεται στις Εθνικές Ομάδες 3x3 Ανδρών και Γυναικών καλή επιτυχία στη διοργάνωση και στην Εθνική Ομάδα Αγωνιστικού Προσανατολισμού καλή και παραγωγική προετοιμασία, με την ελληνική σημαία να κυματίζει στο Zlatibor.