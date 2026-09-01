«Λάθος συνεννόηση διοργανωτών και Αστυνομίας», λέει ο 24χρονος που συνελήφθη για το… drift στη Θεσσαλονίκη

Τι λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο 24χρονος οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο, το οποίο χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανασφαλές», κάνοντας στο οδόστρωμα «», ενώ έκανε «».Στο μεταξύ, το βίντεο που καταγράφει στιγμές από την πορεία του και είδε το φως της δημοσιότητας από ρεπορτάζ και αναρτήσεις στα μέσα μαζικής δικτύωσης, βρίσκεται στα χέρια των Αρχών. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Μεταξύ αυτών είναι και ο οδηγός που φέρεται να κινήθηκε την ίδια μέρα στο πλακόστρωτο της νέα παραλίας της Θεσσαλονίκης, όπου προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων καθώς ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα.Οι άλλοι δύο οδηγοί φαίνεται να παρείχαν συνδρομή στον προηγούμενο, προκαλώντας παρακώλυση της κυκλοφορίας για τους λοιπούς χρήστες της παραλίας.Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, ο εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι συγκεκριμένοι τρεις και να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους.Όπως είχε αναφέρει στο protothema.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοτικης Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε δώσει άδεια σε εταιρεία για να γίνει μια εκδήλωση στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας όπου θα στάθμευαν κάποια οχήματα κι επουδενί δεν δόθηκε άδεια για να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν ελιγμούς.«Είχε μια εκδήλωση, στατική όμως, δηλαδή να είναιμπροστά από το "Μακεδονία Παλάς" αλλά κάποιοι μαρσάραν και έκαναν διάφορα. Εμείς ως δήμος έχουμε διαβιβάσει όλο το υλικό στην Τροχαία για να ασκηθούν οι», είπε ο κ. Δημαρέλος επισημαίνοντας ότι, ενώ παρόντες στο σημείο ήταν και δημοτικοί αστυνόμοι και παρά τις εκκλήσεις τους και τις παρατηρήσεις τους δεν εισακούστηκαν και κυριολεκτικά οι συμμετέχοντες μετέτρεψαν το δρόμο και το πλακόστρωτο σε πίστα για ράλι.